男女不分也超狂！許富凱秒殺被拱大巨蛋票房出爐

許富凱台中、高雄兩場「拾歌Plus」讚聲演唱會再度秒殺。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕男女不分也超狂！金曲歌王許富凱繼今年母親節在台北華山Legacy兩場「拾歌Plus」讚聲演唱會秒殺，演出內容獲得極高評價後，今天下午台中「世間男女」場與高雄「男女戀歌」場加場開賣，一樣迅速完售，歌迷在社群紛紛哀嚎，又沒搶到票，還有歌迷留言：「等看大巨蛋能不能搶到票？」而面對熱烈要求加場的聲音，何樂音樂表示：「感謝支持，但不會再加場喔！」

許富凱台中、高雄兩場「拾歌Plus」讚聲演唱會再度秒殺。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

許富凱昨天到屏東新園演出時，還特別趁空檔到一旁新園海洋航運園區拍攝幾張在港口大船邊的趣味照，並在社群寫下：「台中港，高雄港，我來了」進行最後催票提醒，迴響極大，果然今天一開賣就完售。

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許富凱台中、高雄兩場「拾歌Plus」讚聲演唱會再度秒殺。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

聽聞此消息，正在台中演出的許富凱興奮表示：「昨天去屏東，今天下午在台中演出，都是熱到一踏出車外，人就可以蒸發的那種熱，但沒想到，歌迷的快手比天氣還要熱，秒速把門票都蒸發完了，真的謝謝大家，我們的台語經典KTV 726和816包廂將開往台中和高雄，期待兩天每個人和我都一起沉浸在洶湧的回憶裡。」

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