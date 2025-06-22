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薔薔、高嘉瑜互換造型 怒噴：人生最大恥辱

前立委高嘉瑜（左）近日在《女人我最大》節目中與薔薔互換造型。（翻攝自臉書）前立委高嘉瑜（左）近日在《女人我最大》節目中與薔薔互換造型。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立委高嘉瑜近日在《女人我最大》節目中與從《黑澀會美眉》出道的「薔薔」林嘉凌互換造型，兩人互相嫌棄對方的審美眼光，薔薔不斷抱怨高嘉瑜的衣服、髮型都太LOW，並放話：「我打死不可能再穿」。

高嘉瑜認為非常甜美的瀏海，薔薔認為是「謎之瀏海」。（翻攝自臉書）高嘉瑜認為非常甜美的瀏海，薔薔認為是「謎之瀏海」。（翻攝自臉書）

薔薔與高嘉瑜兩人在錄製《女人我最大》節目花絮時，玩起互換造型的遊戲，高嘉瑜首先開砲，認為薔薔的衣服太緊、鞋子也不好看；薔薔則立刻回嗆：「是妳太LOW了好嗎！」，薔薔還說高嘉瑜最經典的瀏海根本像在演「仙劍奇俠傳」，兩人同時為自己平日造型說話，並批評對方品味不佳。

高嘉瑜嫌棄薔薔的衣服太緊，穿起來很不舒服。（翻攝自臉書）高嘉瑜嫌棄薔薔的衣服太緊，穿起來很不舒服。（翻攝自臉書）

雖然唇槍舌劍、你來我往，卻看得出是刻意安排的橋段，只不過兩人的意見真的非常有趣，因此受到不少網友看得很開心，還有人表示：「薔薔好適合去立法院」、「立院新一代戰神」。

薔薔認為高嘉瑜的造型穿自己身上感覺很差，很想離開攝影棚。高嘉瑜則認為瀏海造型很甜美，帶著魔性，即使在薔薔身上也很可愛，話鋒一轉她指出薔薔的衣服都很緊，穿著不自在，同時也沒質感，尤其是頭髮很像菜市場跑出來的阿嬤，尤其鞋子：「我穿一分鐘都覺得不行了，這是我人生上最大的恥辱」並以最快速度離開鏡頭。

高嘉瑜（左）與薔薔互換造型，兩人都覺得並不好看。（翻攝自臉書）高嘉瑜（左）與薔薔互換造型，兩人都覺得並不好看。（翻攝自臉書）

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