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娛樂 最新消息

（圖輯）&TEAM台北演唱會全紀錄！粉絲LUNÉ快來收照片

&TEAM 9名成員默契十足。（記者王文麟攝）&TEAM 9名成員默契十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕男團&TEAM在台北的首場專場演唱會在周五（20日）已經落幕，不過討論度仍居高不下，《自由時報》拍攝的照片在Threads上掀起熱議，連圖說都成了LUNÉ眼中的「迷因」。以下就公開&TEAM台北場前三首歌的經典演出照片，帶您從記者的角度，一起重溫王奕翔首回家鄉開演唱會的精彩時刻。

相關新聞：&TEAM王奕翔忍淚唱《稻香》 台粉面前感性告白：回家真好

&TEAM從紅色月亮下現身。（記者王文麟攝）&TEAM從紅色月亮下現身。（記者王文麟攝）

&TEAM把手高舉起來跳舞。（記者王文麟攝）&TEAM把手高舉起來跳舞。（記者王文麟攝）

&TEAM非常帥氣，舞蹈動作整齊劃一。（記者王文麟攝）&TEAM非常帥氣，舞蹈動作整齊劃一。（記者王文麟攝）

&TEAM帶來新歌《Go in Blind （月狼）》。（記者王文麟攝）&TEAM帶來新歌《Go in Blind （月狼）》。（記者王文麟攝）

&TEAM的FUMA（中）是真的跳得很高。（記者王文麟攝）&TEAM的FUMA（中）是真的跳得很高。（記者王文麟攝）

相關新聞：王奕翔率&TEAM回家！藝名消失沒關係：台粉讓我很驕傲

&TEAM由TAKI（左起）、JO、YUMA、NICHOLAS王奕翔、K、FUMA、EJ、HARUA組成。（記者王文麟攝）&TEAM由TAKI（左起）、JO、YUMA、NICHOLAS王奕翔、K、FUMA、EJ、HARUA組成。（記者王文麟攝）

&TEAM化身「月狼一族」，咬絲帶、矇眼十分性感。（記者王文麟攝）&TEAM化身「月狼一族」，咬絲帶、矇眼十分性感。（記者王文麟攝）

&TEAM的JO（左起）、MAKI、HARUA、FUMA、EJ、NICHOLAS王奕翔。（記者王文麟攝）&TEAM的JO（左起）、MAKI、HARUA、FUMA、EJ、NICHOLAS王奕翔。（記者王文麟攝）

&TEAM展現的團魂，感動許多粉絲。（記者王文麟攝）&TEAM展現的團魂，感動許多粉絲。（記者王文麟攝）

&TEAM一登場就掀起全場尖叫聲。（記者王文麟攝）&TEAM一登場就掀起全場尖叫聲。（記者王文麟攝）

&TEAM的K（中）因演唱會的好表現，連記者都被圈粉了。（記者王文麟攝）&TEAM的K（中）因演唱會的好表現，連記者都被圈粉了。（記者王文麟攝）

相關新聞：王奕翔台灣開唱！邀&TEAM回家作客 父母下廚餵飽9男孩

&TEAM的MAKI（左三）露出若隱若現的腹肌，大跳矇眼舞。（記者王文麟攝）&TEAM的MAKI（左三）露出若隱若現的腹肌，大跳矇眼舞。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔首回台開專場，十分賣力。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔首回台開專場，十分賣力。（記者王文麟攝）

&TEAM台灣成員NICHOLAS展現帥氣的一面還不夠，粉絲直呼「動作非常騷」。（記者王文麟攝）&TEAM台灣成員NICHOLAS展現帥氣的一面還不夠，粉絲直呼「動作非常騷」。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔首回台開專場，一唱就是3小時，讓外國粉絲好羨慕。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔首回台開專場，一唱就是3小時，讓外國粉絲好羨慕。（記者王文麟攝）

&TEAM的王奕翔展現如狼嚎一般的喊聲，可見絕對有開麥。（記者王文麟攝）&TEAM的王奕翔展現如狼嚎一般的喊聲，可見絕對有開麥。（記者王文麟攝）

&TEAM的王奕翔出身於林口，竟吸引大批粉絲購買學校的制服去繡字。（記者王文麟攝）&TEAM的王奕翔出身於林口，竟吸引大批粉絲購買學校的制服去繡字。（記者王文麟攝）

&TEAM台灣成員王奕翔首度開專場，成為攝影記者被叮嚀一定要猛拍的對象。（記者王文麟攝）&TEAM台灣成員王奕翔首度開專場，成為攝影記者被叮嚀一定要猛拍的對象。（記者王文麟攝）

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