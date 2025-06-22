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娛樂 電視

王瞳、宮美樂互揭私生活 她被爆「紙碗煮飯險燒鍋」

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《娛樂超skr》再度發威！近日邀請八點檔《愛的榮耀》姐妹花——王瞳與宮美樂同台錄影，兩人一路從戲裡情誼聊到生活怪癖，笑料滿滿、默契爆棚，主持人小鹿與阿甘也忍不住虧：「根本是老夫老妻吧！」

《娛樂超skr》節目中，王瞳（中）自曝宮美樂（左）私下逗趣的一面。（民視提供）《娛樂超skr》節目中，王瞳（中）自曝宮美樂（左）私下逗趣的一面。（民視提供）

王瞳一開場就直呼：「我們不是姐妹，是更勝姐妹的存在！」雖然一開始因年齡差感到生疏，但一開拍就「頻率對上」。一個是童心未泯的「王三歲」，一個是沉穩內斂的「老靈魂」，兩人互補的組合，讓現場笑聲不斷。

王瞳笑說自己健忘到驚人，鍋鏟能藏在音響上，剪刀卡進電風扇裡，宮美樂忍不住吐槽：「她真的三歲耶！」反過來，王瞳也爆料對方是「遙控器睡美人」，經常握著遙控器一秒入睡。兩人來回互虧，但一開口就讓人感受到深厚情誼。

王瞳（右）分享心情低潮就靠吃來療癒。（民視提供）王瞳（右）分享心情低潮就靠吃來療癒。（民視提供）

節目中他們也分享紓壓秘訣：「吃就對了！」一提到美食，兩人眼神都發亮，自認是「壓力一大就會吃到失控」的類型。錄影地點就選在西門町一間風格溫馨的小餐館，王瞳笑說：「這裡就是我療癒的秘密基地！」

最讓兩人念念不忘的，是一款寬扁手工麵，因造型特殊，王瞳忍不住取名「瞳瞳內褲麵」，邊吃邊笑場。而雙人鴛鴦鍋、牛肉麵等家常料理，也讓宮美樂直呼：「一吃就有回到家的感覺！」

王瞳（中）與宮美樂（左二）在《娛樂超skr》節目中真情流露，分享彼此最私密的生活點滴。（民視提供）王瞳（中）與宮美樂（左二）在《娛樂超skr》節目中真情流露，分享彼此最私密的生活點滴。（民視提供）

錄影現場，兩人邊吃邊聊，甚至分享了彼此在廚房鬧出的糗事。宮美樂笑說自己曾用錯紙碗差點「煮出災難」，王瞳則認真點頭：「她是真的不能進廚房！」但也正因如此，兩人對能輕鬆吃到好料理的地方格外有共鳴。

節目播出後，觀眾留言大讚這對姐妹檔「太有戲」、「笑到肚子痛」，甚至有人立刻筆記他們推薦的餐點與笑點。王瞳與宮美樂最後也笑說：「沒有什麼是一頓飯不能解決的，不行就吃兩頓！」

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