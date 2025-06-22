翁立友鬆口「婚後進度」 低調回應：靜候佳音

〔記者侯家瑜／台北報導〕「金曲台語歌王」翁立友近日上《話時代人物》接受鄭弘儀專訪，面對婚後是否有喜訊？主持人一問他便露出靦腆笑容，僅低調回應：「感謝大家的祝福，靜候佳音。」對於圈外人妻，他雖避談細節，但談起一路走來的奮鬥與親情，卻毫不保留，尤其提到從小由阿公阿嬤一手帶大，更是情緒滿溢，節目上還清唱了一段《阿公的茶》，讓人動容。

翁立友清唱《阿公的茶》。（三立提供）

翁立友透露，自己從小體弱多病，常感冒花醫藥費，「阿公會載一袋稻子去賣，換醫藥費給我看病」，童年的艱難生活讓他至今難忘。他感性表示，沒有阿公阿嬤的付出，就沒有今天的自己。如今阿公已是百歲人瑞，除了重聽外身體還很硬朗，可惜阿嬤已過世，讓他至今仍感遺憾。

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翁立友（右）與鄭弘儀暢聊生活。（三立提供）

談到阿公的過人事蹟，翁立友說八七水災時彰化淹大水，許多房子被沖走，阿公拿著長竹竿站在水裡救人，「只要抓到竹竿，阿公就會努力把人拉起來」，這畫面深深刻在他心中。他說阿公一生善良慈悲，這些「積德行善的福報」，也成了他人生中最重要的榜樣。

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