晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

郭靜公開慟別摯愛！數度淚崩 首揭撕心告白

〔記者張釔泠／台北報導〕郭靜出道18年，從Legacy、TICC，一路唱到北流，征服無數大小舞台，今年，她回歸「讚聲」系列演唱會，昨（21日）在台北Legacy舉辦「天亮之前 演唱會」，一連演唱22首歌曲，除了首唱新歌〈最漫長的告別〉，更加碼點歌環節，滿足全場歌迷。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

此次演唱會是郭靜暌違多年重返Legacy舞台，她在台上感性表示，很喜歡像Legacy這樣的舞台，因為和歌迷的距離真的很近，大家的小眼神、表情，都能看得很清楚，看見台下觀眾專注的神情，心中的感動難以言語。

演唱會主題「天亮之前」以郭靜的生活為靈感，她習慣在黎明前與自己對話，享受專屬於自己的寧靜、珍貴時光。演唱會她帶大家走進「天亮之前」的世界，演唱〈一個人彈琴〉、〈本來〉、〈單身美好〉、〈離開〉4首歌曲，引起台下共鳴。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

這次的歌單，郭靜誠特別編排「遺珠之憾」曲目，演唱〈回憶的閣樓〉、〈總算我們也愛過〉、〈愛情訊息〉、〈你的香氣〉，也將Legacy化身KTV包廂，重新演繹〈Forever young〉、〈大眠〉、〈我很好騙〉，歌迷也大方展現好歌喉，一來一往有趣互動，笑翻全場。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

演唱會接近尾聲，郭靜獻唱今年5月推出的新歌，為離世愛貓所寫的〈最漫長的告別〉，歌曲傳遞無限思念與深厚情感，郭靜在台上難掩情緒數度哽咽，她表示，這是第一次現場演唱這首歌，希望獻給所有在天堂自由奔跑的靈魂。安可時，「小魏」魏嘉瑩也從台下觀眾變身為台上嘉賓，兩人合唱台語歌曲〈舞女〉、〈傷心酒店〉，郭靜更加碼開放點歌環節，演唱〈知道〉、〈陪著我的時候想著她〉、〈嫁妝〉、〈聊天〉等，讓大家聽得過癮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中