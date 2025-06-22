郭靜公開慟別摯愛！數度淚崩 首揭撕心告白

〔記者張釔泠／台北報導〕郭靜出道18年，從Legacy、TICC，一路唱到北流，征服無數大小舞台，今年，她回歸「讚聲」系列演唱會，昨（21日）在台北Legacy舉辦「天亮之前 演唱會」，一連演唱22首歌曲，除了首唱新歌〈最漫長的告別〉，更加碼點歌環節，滿足全場歌迷。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

此次演唱會是郭靜暌違多年重返Legacy舞台，她在台上感性表示，很喜歡像Legacy這樣的舞台，因為和歌迷的距離真的很近，大家的小眼神、表情，都能看得很清楚，看見台下觀眾專注的神情，心中的感動難以言語。

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演唱會主題「天亮之前」以郭靜的生活為靈感，她習慣在黎明前與自己對話，享受專屬於自己的寧靜、珍貴時光。演唱會她帶大家走進「天亮之前」的世界，演唱〈一個人彈琴〉、〈本來〉、〈單身美好〉、〈離開〉4首歌曲，引起台下共鳴。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

這次的歌單，郭靜誠特別編排「遺珠之憾」曲目，演唱〈回憶的閣樓〉、〈總算我們也愛過〉、〈愛情訊息〉、〈你的香氣〉，也將Legacy化身KTV包廂，重新演繹〈Forever young〉、〈大眠〉、〈我很好騙〉，歌迷也大方展現好歌喉，一來一往有趣互動，笑翻全場。

《郭靜 天亮之前 讚聲演唱會》昨天登場。（寬宏藝術提供）

演唱會接近尾聲，郭靜獻唱今年5月推出的新歌，為離世愛貓所寫的〈最漫長的告別〉，歌曲傳遞無限思念與深厚情感，郭靜在台上難掩情緒數度哽咽，她表示，這是第一次現場演唱這首歌，希望獻給所有在天堂自由奔跑的靈魂。安可時，「小魏」魏嘉瑩也從台下觀眾變身為台上嘉賓，兩人合唱台語歌曲〈舞女〉、〈傷心酒店〉，郭靜更加碼開放點歌環節，演唱〈知道〉、〈陪著我的時候想著她〉、〈嫁妝〉、〈聊天〉等，讓大家聽得過癮。

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