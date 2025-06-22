唐綺陽關機20年「慾望放對地方」 想找能鬥嘴的小男友

〔記者侯家瑜／台北報導〕「國師」唐綺陽今（21日）出席醫美品牌無雙電波記者會，目前身高165公分、體重60公斤的她，已成功減重26公斤，「我還想再瘦10公斤！」不僅外型蛻變，更以一貫直率口吻大談感情與生活狀態，自爆20年沒開機、慾望都放對地方，語出驚人引起現場爆笑。

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談到近期是否有桃花上門？唐綺陽直言：「我沒有太期待桃花，我真的比較愛工作。」她說平常身邊幾乎都是女性同事，一有空就宅在家，幾乎沒有社交慾望。雖然她曾嘗試下載交友軟體，但自嘲「我在別人眼裡一定是『老師』，不是來追求我的，都是來問我事情！」還忍不住苦笑說：「自我介紹很難打，然後我的企圖是什麼？這樣不能騙人啊！總要見面吧！」

唐綺陽出席醫美品牌活動。（記者潘少棠攝）

不過，國師對感情並非完全關門，她開出擇偶條件，笑說：「歡迎眼光很高、不拘年齡、不怕鬥嘴的男性來認識我。」並表示年紀小10歲可以，但再小我怕有代溝。」她強調最重視的是對方要有企圖心、活在時代浪潮中，「要能與時俱進，不然我會聊不下去。」

至於20年沒有性生活，她毫不避諱地說：「我這20年都把慾望放對地方，完全沒浪費時間。」她也坦言，自己月亮在巨蟹座，「會想照顧別人，但後來發現，我可能更適合照顧很多人，談戀愛好像真的不適合我。」

事業方面，她更霸氣喊出：「做到死，不退休！」可見相當把大家放在心上。無論愛情是否降臨，唐綺陽的人生節奏始終明快且堅定，也讓人見識到國師的浪漫是靠行動說話。

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