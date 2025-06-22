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娛樂 音樂

任賢齊生日送大禮！鼓鼓提早一個月幫慶生 竟搶不到頭香

〔記者陳慧玲／台北報導〕任賢齊明（23日）過生日，之前因為一起拍MV，鼓鼓幾乎是提早一個月就準備蛋糕提前幫他慶生，原以為會是第一個向他祝賀的人，沒想到任賢齊卻說：「不是第一個」，可見他的好人緣，早有朋友「搶頭香」提早幫他慶生了。

任賢齊（左）迎接生日，鼓鼓提早幫他慶生。（相信音樂提供）任賢齊（左）迎接生日，鼓鼓提早幫他慶生。（相信音樂提供）

迎接生日，任賢齊也向歌迷送上「大禮」，預告明天生日當晚7點新歌《常來》MV將上線，MV中也能看到在花蓮拍攝的景色與人文。

提到拍攝《常來》MV，可說是一波三折，因為天氣因素，一共延期了三次才完成拍攝，任賢齊工作忙碌，時間難以協調，只好請弟弟一般的「鼓鼓」呂思緯擔任MV主角，透過鼓鼓的視角帶大家看見花蓮。

任賢齊（右）和鼓鼓一起到花蓮拍MV。（相信音樂提供）任賢齊（右）和鼓鼓一起到花蓮拍MV。（相信音樂提供）

然而就在拍攝前一天，心繫著所有事物的任賢齊還是希望能夠親自到花蓮，特地提早結束上個工作，搭乘一早的車前往花蓮與鼓鼓及MV團隊會合一起加入拍攝。

鼓鼓帶著收音器材，錄下大自然裡的各種聲音。（相信音樂提供）鼓鼓帶著收音器材，錄下大自然裡的各種聲音。（相信音樂提供）

相當親民的任賢齊走在花蓮鄉間小路上，路過的村民就像遇到認識好久的朋友一樣向他打招呼，他也像是在和隔壁鄰居聊天一樣與村民話家常，村民也熱情地邀他品嚐自家種的西瓜並招待一桌飯菜，他也開心與大家一起圍著圓桌吃飯。

任賢齊將在生日當天上線新歌MV。（相信音樂提供）任賢齊將在生日當天上線新歌MV。（相信音樂提供）

而鼓鼓也與村民們自我介紹：「我是鼓鼓，跟西瓜一樣鼓鼓的！」更與足球隊的小朋友們打成一片，還舉薦自己擔任足球隊的隊長，成為孩子王。

這次拍MV，鼓鼓帶著收音器材走遍了山林、海邊與鄉鎮，收錄了沿途大自然的動人聲響，還錄下孩子們踢足球時的笑聲，以及村民的做飯炒菜聲，留住各種聲音成為美好回憶。

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