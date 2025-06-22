周鶴年哭喊想不開！三度喊冤：對不起THE BOYZ

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團THE BOYZ周鶴年捲入性交易風波，今天（22日）他第三度透過IG發聲，透露第一次出現想死的念頭，不過如果這樣就死了，就會一輩子被貼上性犯罪者的臭名，因此決定捍衛自己的清白，對特定媒體提告，並與公司抗爭到底。

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周鶴年昨天被爆出在街頭擁抱明日花綺羅的親密畫面，不過他在今天的聲明第三度強調並未性交易。他透露，在《週刊文春》向公司通知有此事時，立刻向公司坦承情況，並選擇停止活動，希望將傷害降到最低，也對粉絲以及一路以來一同奮戰的成員感到抱歉，好幾天都睡不著覺，十分痛苦。

周鶴年捲入性交易疑雲，引發討論。（翻攝自IG）

由於此次事件，周鶴年再度指控公司無正當理由要與他解約，還要他賠償20億韓元，讓他無法接受，就算不願在解約協議書上簽名，但隔天6月18日公司立刻發出了退團聲明，且韓國媒體《TenAsia》也報導他涉及性交易，引來其他平台的爭相轉載報導。

「我在一夕之間，變成了沒人性的性犯罪犯…」周鶴年稱這一切都像設計好的一樣，先是退團再來被爆料性交易，又有人拿著這篇造假報導去告發他，讓他覺得十分奇怪。周鶴年坦言這幾天不好受，不但莫名的被冠上性犯罪者的標籤，走在路上感覺都有人指指點點，讓他第一次想不開，光是想到粉絲、媽媽和家人，眼淚就停不下來。

儘管萌生不好的念頭，不過周鶴年認為，他不能坐以待斃，否則一輩子都會被冠上性犯罪者的污名，就連支持他的粉絲、家人都會被貼上「性犯罪者家屬」、「性犯罪者粉絲」標籤過活。面對這麼龐大的公司，周鶴年稱雖然自己單打獨鬥，過程也會很疲憊且害怕，但他再度重申，一定會告到底，也會查明幕後是否有黑手介入，絕對不會放棄。

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