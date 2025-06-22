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娛樂 音樂

跟Labubu拚了！「王兔兔」怪獸軍團現身 超狂後台曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌再度帶來甜蜜驚喜，昨日中午無預警釋出即將開賣的全新周邊商品，悄悄對粉絲們宣告：「大家敲碗很久的周邊，終於要來了！」而這一刻的驚喜，也正好選在《Sugar High》巡迴演唱會邁入第60場的重要場次，成為與粉絲共享甜蜜旅程的象徵。

王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）

全新周邊不僅延續《Sugar High 2.0》的樂園主題，更找來長居濟州島的國際知名插畫家 Yumma 跨國合作，共同為王心凌的五位人氣「Sugar Monster 小怪獸」換上全新造型。

五隻小怪獸全員煥然一新，每一隻都穿上了量身打造的新衣，從配色到神情都更具個性與故事感──但最驚喜的亮點莫過於，連 Sugar Monster 軍團的「CEO」王心凌本人，也親自套上了兔子裝變身「王兔兔」，以超萌造型領軍全員換新裝的Sugar Monster 們一同現身，畫面瞬間融化粉絲的心。

王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）

Yumma 的畫風一向以童趣、療癒見長，曾多次舉辦個展、參與國際藝術博覽會，並與 Samsung、Starbucks、Stanley、Jo Malone 等品牌合作無數，是亞洲插畫界的話題人物。她坦言：「這次能與王心凌合作真的太幸福了！」她也感謝企劃團隊在創作過程中給予高度尊重與自由，讓整個合作充滿快樂與創意。

王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）王心凌聯名插畫家Yumma，共創夢幻Sugar Monster世界。（天晴娛樂提供）

王心凌率先曝光3組周邊。（天晴娛樂提供）王心凌率先曝光3組周邊。（天晴娛樂提供）

王心凌演唱會團隊也透露，從角色發想到服裝設定，每一項細節都經過深度溝通與討論。雙方共同創作出這組充滿溫度與童趣的 Sugar Monster 系列周邊，不僅延續演唱會的夢幻氛圍，更讓粉絲在日常中也能感受到 Sugarland 的可愛能量。

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