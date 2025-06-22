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娛樂 音樂

50歲凍齡男神「衝了」 鬆口下一步重大計畫

〔記者張釔泠／台北報導〕「不老男神」林志穎迎接出道33年，終於圓夢舉辦演唱會，與「金曲歌王」李玖哲昨晚在馬來西亞開唱，兩人因參與《披荊斬棘 3》結為好友，首次合體演出兄弟魂爆發，帶給歌超大迷驚喜。

林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）

《穎風哲起演唱會 2025 》主軸為「回憶時光走廊」，林志穎將33年音樂旅程中的經典之作劃分為三大主題，包括影視主題曲、青春記憶與經典回憶殺，共演唱11首歌曲，其中超過一半配有專屬舞者與全新編舞。

林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）

林志穎笑說：「這次就是驗收我每天健走的成果。」三套服裝也別具巧思：從黑銀金屬格紋、灰鑲珍珠短版造型，到特製紅色賽車風格服裝，融合應援色與速度感，誠意十足。

李玖哲則將演出視為自己的馬來西亞初登場：「我第一次來這裡開唱，現場的熱情就是我最期待的亮點！」他更挑戰自我，穿上過去從未嘗試的螢光綠紗質外套。兩人並合唱戲劇主題曲〈快樂至上〉、〈自由〉掀起演唱會另一波高潮。

林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）

聊到當初如何相識的緣分，林志穎說：「當初在《披荊斬棘》時候邀請了李玖哲三次，結果都沒有加入自己的隊伍，但沒關係，這個穎風哲起演唱會讓自己跟李玖哲合體來的更珍貴、更珍惜。」李玖哲接著說：「媽媽看到這次演唱會的海報，還問我你是跟哪一個小弟弟一起唱歌？」他跟媽媽說：「他是Jimmy 哥哥，他是天王耶。」李玖哲媽媽說：「你怎麽看起來比較像大哥。」

林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）林志穎 × 李玖哲《穎風哲起演唱會 2025》馬來西亞站重磅登場。（爵士娛樂提供）

《穎風哲起演唱會》馬來西亞站可能不只是單場限定，兩人皆表示希望能開啟巡演之路，有機會也邀請《披荊斬棘 3》其他哥哥一起參與。在首場演唱會結束後，林志穎透露：「最近每天都在排舞、練唱、重新製作經典歌曲，讓它們以全新編曲方式再次綻放，期待在其他城市與歌迷見面。」李玖哲也笑說自己沒辦法一心二用：「這段時間我專注準備演唱會，之後會回歸創作，推出新的音樂作品！」

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