五月天任性獲獎阿信開放點歌 Energy「最持久」團長爆一隱憂

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮昨（21日）晚在小巨蛋熱鬧落幕，五月天演唱的《任性》獲得hito最受歡迎數位單曲，由於大巨蛋演唱會即將在6月27日登場，阿信也在社群提前開放點歌，問歌迷想聽那些歌曲。

五月天以《任性》獲得最受歡迎數位單曲，他們也即將登上大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

Energy以《Here I Am》專輯入圍第36屆金曲獎最佳演唱組合獎、夯曲《星期五晚上》也入圍年度歌曲獎，昨晚他們先在hito流行音樂獎以《星期五晚上》獲得「2024 hito年度十大華語歌曲」肯定，更奪下「2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍」，並拿下「hito 團體」獎。

請繼續往下閱讀...

Energy開心領取5座獎。（記者胡舜翔攝）

另外Energy《Here I Am》專輯作品在hito中文榜上進榜長達29週之久，更有13週佔據榜單冠軍好成績，打破紀錄一舉奪得「hito進榜最久歌手」以及「hito冠軍王」等獎項，風光獲得5座大獎。

Energy在典禮上勁歌熱舞，也預告9月將到高雄巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

事後受訪，Energy阿弟談到，這些好成績是意外也是奇蹟，都不在意料之中，另談到9月6、7日將在高雄巨蛋舉辦全新的秀「ALL IN 全面進擊」演唱會，團長牛奶突爆出：「看一埸少一埸，馬上去購票。」他希望歌迷可以從他們的歌曲中感受到正能量。團員也透露到時候會有特別的機關，可以靠近各區歌迷，演唱會門票6月26日下午1點在拓元售票系統開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法