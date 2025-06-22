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娛樂 音樂

（專訪）陳乃榮把賴琳恩當「芭比娃娃」 揭同行結婚好處

〔記者陳慧玲／專訪〕陳乃榮44歲還是維持很好的外型及體態，透露推出第一張專輯時就是69公斤，現在仍保持這體重，今（22日）晚他將登上NUZONE舉辦「未完待續」演唱會，除了和歌迷分享新專輯《Whisper》裡的新歌，還要獻上《終極三國》裡粉絲喜愛的插曲。

陳乃榮身為歌手也是演員。（記者潘少棠攝）陳乃榮身為歌手也是演員。（記者潘少棠攝）

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談到維持身材，陳乃榮說習慣散步一小時，還用計步器輔助計算，另外早上也會去健身房，只要有變胖可能，就會自問：「你有沒有羞恥心啊？」加強運動健身。

陳乃榮幫很多網路劇、廣告做配樂。（記者潘少棠攝）陳乃榮幫很多網路劇、廣告做配樂。（記者潘少棠攝）

這些年來陳乃榮幫很多網路劇、廣告做配樂，很有成就感，笑說：「看著小帥哥、小鮮肉們演BL劇、親密戲，我也默默做好幾部戲劇配樂了。」另外他覺得做廣告配樂也很有趣，光是特寫餛飩蝦子要「彈」一聲，都可以讓他研究得很開心。

儘管近來陳乃榮和老婆賴琳恩比較少公開放閃，但談到老婆，他說：「我自覺我很浪漫啊，沒事就會買東西給她，把她當成芭比娃娃耶！」

陳乃榮外型及體態維持很好。（記者潘少棠攝）陳乃榮外型及體態維持很好。（記者潘少棠攝）

陳乃榮最近迷上老婆煮的紅燒肉、東坡肉，他說：「我喜歡江浙菜，以前住過上海，懷念甜甜的滋味，我會逛菜市場，散步經過會去買食材，她會做菜，也會煲湯給我喝，希望我夠營養，關心我的身體健康。」　　

陳乃榮和老婆賴琳恩近來比較少公開放閃。（翻攝自臉書）陳乃榮和老婆賴琳恩近來比較少公開放閃。（翻攝自臉書）

身為歌手也是演員，陳乃榮說：「老婆不會吃味，拍親密戲也不必報備，有時告訴她我有吻戲、床戲，她還會提醒我：『身材練一下！』我也不介意，她越露越好，演藝圈俊男美女多，入行久了也就沒什麼，這就是和同行結婚好處，可以相互理解。」　

前陣子陳乃榮和老婆追劇《苦盡柑來遇見你》，兩人都哭慘了，直說看完更珍惜身邊的人。陳乃榮還透露：「看戲的時候老婆還跟我說，以後如果我病危在床，她一定要想盡辦法救我，聽了很感動。」

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