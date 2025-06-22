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娛樂 最新消息

許瑋甯現身「三對CP聚會」！ 傳懷孕四個月氣色超好

〔記者胡御柔／台北報導〕日前許瑋甯被爆出已懷孕四個月，雖傳聞甚囂塵上，但當事人及丈夫邱澤始終未正面回應。昨（21日）許瑋甯則透過IG分享生活動態，為好友周興哲慶生，並曬出一張與林心如、霍建華、周興哲與趙岱新的合照，三對夫妻同框亮相，畫面驚喜又溫馨，立刻引起粉絲熱議。

林心如（左起）、許瑋甯、趙岱新、邱澤、霍建華幫周興哲（前中）慶生。（翻攝自IG）林心如（左起）、許瑋甯、趙岱新、邱澤、霍建華幫周興哲（前中）慶生。（翻攝自IG）

從照片中可見，周興哲與妻子趙岱新穿著同色系服裝，甜蜜感十足；邱澤與霍建華則搭肩摟腰，展現私下深厚交情。至於傳出喜訊的許瑋甯，當天氣色極佳，狀態亮眼盡顯女神風範，而林心如則露出甜美微笑，畫面十分溫馨。

許瑋甯也在貼文中寫下：「Happy birthday my son（生日快樂 我的兒子），願友情數十年如一日，願你心想事成、貴人滿滿。」展現她與周興哲的深厚情誼。兩人過去合作多次，情同姐弟，許瑋甯更親暱地將他視為「兒子」，日前周興哲面對記者關心許瑋甯是否懷孕，他笑說：「怎麼可以這麼低調！」雖未正面證實，卻更添外界想像空間。

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