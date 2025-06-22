日本都輸了！莎莎探討超商文化 泰國AI購物車太強大

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，在6月16日播出的內容中，與來賓探討「各國奇特的超商文化」，來自泰國的惠穎分享，曼谷有一間超市，推出了AI購物車，讓購物變得更加便利。

莎莎、郭彥均（左）主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

惠穎興奮地介紹，這款AI購物車配備螢幕和鏡頭，消費者將商品放進推車前先掃描，螢幕就會顯示商品資訊與價格，並自動累計金額，除此之外，AI購物車還會主動顯示目前有哪些折扣和優惠，對消費者來說非常實用。

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惠穎介紹AI購物車。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

惠穎介紹AI購物車。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

更令人驚艷的是，這款推車還能導航！只要輸入想找的商品名稱，螢幕就會顯示該商品所在的區域，引導消費者迅速找到位置。此外，超市還設有專屬區域，只需將購物車推入，感應後就能結帳，不用把商品一個個拿出來，節省大量時間。

惠穎介紹AI購物車。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

惠穎的分享讓現場來賓驚呼連連，連來自科技大國日本的來賓Haru都忍不住讚嘆：「泰國太厲害了！」掀起一陣熱烈討論。

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