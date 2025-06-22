讓LE SSERAFIM恩採做媳婦！池錫辰想當公公：介紹給我兒子

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團「LE SSERAFIM」成員Sakura（宮脇咲良）、洪恩採參加《Running Man》，洪恩採透露自己是忠實小粉絲，「我的夢想就在今天實現了」，但池錫辰卻大喊「好難過」，認為她們不該只在回歸時才來上節目，應該要常常來。

「LE SSERAFIM」洪恩採遊戲實力驚人，卻不想提早下班回家，想要繼續在《Running Man》玩。（中天綜合台提供）

洪恩採無奈提及去年「LE SSERAFIM」初登《RM》時，她因身體不舒服而無法來，這時池錫辰竟淡淡地回應「那就不是我們的錯囉」，說完成員們都跳出來說他怎麼說出這麼無情的話。

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「LE SSERAFIM」洪恩採是忠實《Running Man》小粉絲，對於節目內偷吃步瞭如指掌。（中天綜合台提供）

洪恩採是「LE SSERAFIM」團內最小的成員，今年剛好滿20歲，池錫辰聽到她是2006年出生時，腦中居然浮現「要是我把兒子介紹給她一定很合適」的想法，哈哈笑說「現在的即興台詞變成這樣了嗎？要把兒子介紹給人家認識？」池錫辰便趕緊解釋只是說說而已不要當真。

「LE SSERAFIM」Sakura（左）與洪恩採一起到《Running Man》做客宣傳。（中天綜合台提供）

哈哈好奇問正值青春年華的Sakura和洪恩採，如果沒人認識可以好好玩耍的話，想做什麼事？劉在錫表示他一定要去聯誼，梁世燦也好奇兩人是否有去聯誼過？Sakura表示她13歲就出道，不曾去聯誼，成員們聽了覺得驚訝又可惜，更建議她們要去體驗一下。

這時Sakura興奮分享自己的願望是去上《換乘戀愛》，但劉在錫提醒《換乘戀愛》必須要跟自己前男朋友一起去，頓時讓Sakura覺得失落。

「LE SSERAFIM」Sakura出道早，沒有聯誼經驗，在《Running Man》上分享，最想上戀愛實境節目。（中天綜合台提供）

節目中劉在錫提到Sakura的弟弟和自己兒子一樣大，但他卻對姊姊在韓團的生活好像不感興趣，Sakura坦言因為他正值青春期，喜歡但不會表現出來，弟弟更直言比較喜歡「IVE」、「aespa」，可他又會在她不在的時候聽「LE SSERAFIM」的歌，成員們聽了便安慰她弟弟應該是故意的。

這集任務進行是否能準時下班的競賽，遊戲時洪恩採發揮20歲驚人記憶力與參加過跳遠比賽的體能實力，輕鬆獲得分數，但她表示不想提前下班回家，而Sakura知道自己不擅長運動，便放棄以體能得分，改靠擺姿勢幫團隊獲得額外分數。

「LE SSERAFIM」Sakura運動神經差，在《Running Man》被池錫辰嫌棄。（中天綜合台提供）

見兩人的表現，成員紛紛誇讚洪恩採的運動神經很好，但池錫辰卻對Sakura說教，Sakura只好婉轉地回嘴：「所以是多虧了前輩，因為前輩做得不好，我才不顯眼」，池錫辰聽了表示他做的不好，是15年來都是一直裝做不好，一旁的劉在錫則吐槽：「但如果能裝15年，那就是真的做不好吧！」

《Running Man》在今天晚間6點於中天綜合台播出。

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