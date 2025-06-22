新「F4」加入小公視搶地盤 原班人馬岌岌可危

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小公視 PTS XS」開台首部兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》第2季原班人馬強勢回歸，延續第一季主角陣容，音樂鬼才朱頭皮飾演雜貨店靈魂人物「旺伯」、療癒系歌手胖球和斯拉、童星謝以樂、鄒暟澐等人攜手演出，並加入4位新成員組成的「F4」，讓原本的4人發現自己在雜貨店的地位岌岌可危，不甘心地展開一場雜貨店地盤保衛戰。

第2季演員斯拉（第一排左起）、鄒暟澐、謝以樂、總導演李權洋、演員王聖豪、導演黃丹琪、演員胖球、導演戴薇（第二排左起）、林亞佑、演員朱頭皮。（小公視提供）

飾演「旺伯」的朱頭皮對於第2季孩子面臨成長的煩惱，他感嘆：「第2季成長的故事不像第一季那麼單純，孩子的人生不再是簡簡單單的。」對於新成員「F4」跟原班人馬的4位主角之間的競爭摩擦，朱頭皮笑稱：「看到4位主角遇到『F4』一起擦出新火花，互相較勁的劇情就像成長的過程中一定會遇到同儕的壓力！」

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《什麼都沒有雜貨店》第二季將於8月播出。（小公視提供）

朱頭皮回憶從小到大學時期的生活都圍繞著雜貨店，直到1985年正值朱頭皮大學時期，便利商店漸漸取代雜貨店，他還是會特地走到巷口的雜貨店購買生活必需品，也讓他不禁感嘆：「小時候雜貨店隨處可見的時候不懂得珍惜，現在才了解雜貨店的珍貴。」

朱頭皮（左二）帶領童星們演出《什麼都沒有雜貨店》第二季。（小公視提供）

4位主角經過第一季的拍攝經驗，在第2季有了更多的成長，新一季的劇情也增加更多挑戰，飾演「大可」的胖球透露：「有一場戲是練習騎腳踏車不裝輔助輪，結果拍攝過程中跌倒了，雖然很痛，但我還是記得作為演員的身份，把戲演好是最重要的，所以還是忍痛把戲拍完。」

《什麼都沒有雜貨店》第2季8/30起，每週六晚間7:00，「小公視」頻道、「小公視YT」、「公視＋」播出，一次連播2集。

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