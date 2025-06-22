49歲張本渝遠距混血男友戀愛4年 謝家人不逼生：走自己想走的路

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝和小8歲圈外台美混血男友交往4年，今年3月受訪時透露她已被求婚，但和男友算是「雲端情人」，只有見過一次面，就是朋友介紹2人認識的那次，後來透過通訊軟體聊天、視訊，加上交往期間男友在日本、美國等地工作，從沒見過面。而她近日在大愛新戲《假日到山裏來看你》飾演已婚的老師，老公徐詣帆全力支持她想做的事，讓她深感「先生很支持，不是扯後腿，我覺得這很重要」，49歲的她仍單身，笑說還好家人沒逼她結婚生子，讓她在工作領域中可以盡情發揮，「走自己想走的路」。

張本渝（左起）在《假日到山裏來看你》和徐詣帆、陳少卉是幸福一家三口。（大愛提供）

張本渝劇中被學生稱為「猛姐」，其中的陳妤提議利用週末到部落陪伴孩子，催生了「部落假日教室」。一開始以為只有課輔，沒想到遇到家長有酒癮、一家人有頭蝨被排擠、滿山柿子沒有行銷通路、陪伴、供餐及衛教等種種家庭問題，更是原鄉孩子迫切的需要。透過老師及哥哥姊姊長期關懷，竟然也讓羅老師有ADHD注意力不足過動症、情緒管理有問題的孩子大轉變，走進大山的學生也走出自己心中長久以來深埋的陰暗角落。

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張家慧（右）和張本渝在《假日到山裏來看你》都是走入山林的老師。（大愛提供）

現實生活中張本渝的媽媽是阿美族，到花東拍戲「就像回家一樣」。這次接拍「羅老師」跟角色原型見面後，覺得「當老師真的是很不簡單」。在演藝圈超過30年，張本渝最著迷的只有兩件事「我很喜歡拍戲，說實在如果不拍戲，我就是做瑜珈」。當她是瑜珈老師身份時，想把一身好本事教給學生「平常備課時真的是花很多心思」。

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