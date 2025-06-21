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黃小琥哭了！消失7年露面訴真相 公開點名這2位男人

黃小琥首度在北流開唱，內心百感交集。（大大娛樂提供）黃小琥首度在北流開唱，內心百感交集。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕滅絕師太黃小琥相隔7年舉辦巡演，今晚在台上說到失去10年戀人與前經紀人突然哽咽，數度說不下去，滿場歌迷都幫她加油打氣。

黃小琥在北流舉辦「琥·嚮TRIGER」世界巡演，她展現「鐵肺歌后」唱功，開場先帶來《滅絕》，接著選唱《破繭》、《說到做到》，鏗鏘有力的嗓音震懾全場。

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黃小琥笑問台下歌迷：「是我忠實歌迷的舉手，我唱什麼你就聽什麼的舉手。」看到滿場粉絲熱情回應，她開心說：「乖，說實話我是真的想你們了，你想我嗎？不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？不囉唆現在就來開始。」

黃小琥登上北流開唱。（大大娛樂提供）黃小琥登上北流開唱。（大大娛樂提供）

黃小琥也分享近年心情，「從2017年在小巨蛋開演唱會之後，其實也一直都有在世界到處演唱，但經過3年疫情才無可奈何的休息沈澱。」

黃小琥更鬆口：「我要感謝我前男友德國香腸和我的前經紀人，因為他們，我自己是非常非常認真、非常努力的，要重新站在舞台上。」透露她這次親自打電話自組團隊，

「經過這些考驗體悟到的，都在接下來這首歌曲當中了。」隨後選唱《該放手了》。

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