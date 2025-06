好勵志！ONF從伴舞變偶像 感動同台師兄B1A4

B1A4、ONF合體,互動相當逗趣。(SHOWOFFICE提供)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓團B1A4與師弟ONF於今天(21日)晚間在台北國際會議中心攜手舉辦聯合演唱會《FLY WITH LIGHT》,ONF談到這次與B1A4合作演出,表達滿滿興奮之情,「能和我們喜歡的前輩也是哥哥們一起站上舞台,感覺會製造很多美好回憶。」

相關新聞:&TEAM王奕翔忍淚唱《稻香》 台粉面前感性告白:回家真好

請繼續往下閱讀...

演唱會以B1A4經典名曲《What's Happening?》與《REWIND》揭開序幕,在演出初段便與台下觀眾熱情互動,CNU先以中文問候:「你們過得好嗎?」隨後笑問:「我是不是中文發音變好了?」引起粉絲熱烈回應。他回憶起去年11月來台的見面會,「上一次是暌違7年後來台,沒想到這次7個月後就來了,真的很感謝粉絲的支持」,燦多隨即接話笑說:「那是不是代表我們下次可能7天後就會再來了?」逗得全場大笑。

B1A4燦多(左起)、CNU、孔燦相隔7個月再度來台,開玩笑說下次7天後再來。(SHOWOFFICE提供)

B1A4透露了近況,CNU參與舞台劇與音樂劇演出,燦多提到團體在最近迎來出道14週年,語氣中滿是對粉絲們的感謝,孔燦則分享了TMI:「為了能在舞台上好好表現,今天把BANA們準備的應援餐點全部都吃光了!」以實際行動回應粉絲的應援。

B1A4、ONF組成的VOCAL UNIT,由MINKYUN(左起)、CNU、HYOJIN為大家帶來美聲。(SHOWOFFICE提供)

緊接著登場的ONF以《We Must Love》與《Bye My Monster》展現穩健的開場氣勢,團員們一字排開用中文與觀眾打招呼,興奮地說:「過得好嗎?我們來台北了!」ONF成員們提到不久前剛舉辦完演唱會,這次能在台北與大家相見格外珍貴。他們也注意到現場粉絲反應,「感覺粉絲們韓文都很厲害,聽完我們說話,大家會先做反應,然後聽完翻譯之後,又會再給一次回應,兩次的反應,讓我們感覺到雙倍的快樂。」隨後更不忘發揮「嘴甜本能」,對觀眾說:「每次見到大家都會覺得,為什麼你們都這麼漂亮呢?」

ONF帶來精彩歌舞表演。(SHOWOFFICE提供)

此次演出亮點之一無疑是B1A4與ONF特別企劃的跨團合作舞台,雙方成員合體組成「VOCAL UNIT」與「PERFORMANCE UNIT」。首先是由CNU、HYOJIN、MINKYUN組成VOCAL UNIT,一起合唱《Must Love》,3位主唱以溫柔且層次豐富的聲線交織出療癒氛圍,讓全場沉浸在抒情旋律之中。

緊接著由燦多、孔燦、E-TION、SEUNGJUN、WYATT與U組成的PERFORMANCE UNIT則帶來《Sweet Girl》,以活力四射的編舞與舞台節奏,注入青春氣息。ONF成員分享了對這次合作舞台的興奮與感動,提到當年第一次在公司見到B1A4前輩:「當時心裡就想,哇真的好帥,果然是藝人啊!」U還加碼提到,自己因為加入公司時間較晚,過去從未有機會與B1A4哥哥們一起表演,這次能夠一起合唱《Sweet Girl》,對他來說意義非凡,「這是我一直很想完成的願望清單,今天真的太幸福了。」

B1A4、ONF部分成員組成PERFORMANCE UNIT。(SHOWOFFICE提供)

接著ONF以《86400》與《Your Song》接續演出,輕柔旋律搭配細膩情感,讓觀眾沉醉其中。B1A4隨後帶來《愛,那時》、《IF…你在就好了》、《Oh My God》與《DIVING》,再由ONF帶來強勁節奏的《My Name Is》與《Show Must Go On》接力,將現場氣氛推向高潮。

最後兩團一起演唱《Baby Good Night》與《Complete》,粉絲齊聲合唱,成員們更驚喜走下舞台,親自走進觀眾席與粉絲近距離互動,台上台下融為一體,情感流動的畫面格外動人,為這場限定演出畫下最溫柔也最難忘的句點。

最後ONF成員們分享了內心的激動與感謝,他們回憶過去作為練習生時期,曾在B1A4的舞台擔任舞者,如今能站上同個舞台演出,語帶感動地說:「今天能與哥哥們同台演出,真的非常開心,也希望這些合作舞台能為粉絲們帶來驚喜。」語畢更幽默表示:「我們都這麼幸福了,哥哥們是不是會覺得更幸福呢?」展現輕鬆又溫馨的互動。

B1A4的CNU則誠摯回應:「能夠和弟弟們一起表演,這段準備的日子裡真的充滿了歡樂與笑容。ONF出道以來一直都很努力,我一直很想告訴弟弟們,你們真的很棒,一直都做得非常好。」燦多則補充:「今天跟弟弟們一起站在舞台上,我深刻地感受到,他們真的是很帥氣的弟弟們。作為前輩和哥哥,讓我也意識到自己應該肩負更多責任,希望能成為他們的榜樣。往後也請大家繼續多多支持。」

孔燦也以「新芽成長為大樹」作為比喻,表示B1A4和ONF就像一起成長的嫩芽,能夠持續有舞台,是因為背後有來自粉絲如陽光般溫暖的支持與陪伴,他們也承諾將持續茁壯,會成為粉絲可以依靠的大樹。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法