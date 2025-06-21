好勵志！ONF從伴舞變偶像 感動同台師兄B1A4

B1A4、ONF合體，互動相當逗趣。（SHOWOFFICE提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團B1A4與師弟ONF於今天（21日）晚間在台北國際會議中心攜手舉辦聯合演唱會《FLY WITH LIGHT》，ONF談到這次與B1A4合作演出，表達滿滿興奮之情，「能和我們喜歡的前輩也是哥哥們一起站上舞台，感覺會製造很多美好回憶。」

相關新聞：&TEAM王奕翔忍淚唱《稻香》 台粉面前感性告白：回家真好

請繼續往下閱讀...

演唱會以B1A4經典名曲《What's Happening?》與《REWIND》揭開序幕，在演出初段便與台下觀眾熱情互動，CNU先以中文問候：「你們過得好嗎？」隨後笑問：「我是不是中文發音變好了？」引起粉絲熱烈回應。他回憶起去年11月來台的見面會，「上一次是暌違7年後來台，沒想到這次7個月後就來了，真的很感謝粉絲的支持」，燦多隨即接話笑說：「那是不是代表我們下次可能7天後就會再來了？」逗得全場大笑。

B1A4燦多（左起）、CNU、孔燦相隔7個月再度來台，開玩笑說下次7天後再來。（SHOWOFFICE提供）

B1A4透露了近況，CNU參與舞台劇與音樂劇演出，燦多提到團體在最近迎來出道14週年，語氣中滿是對粉絲們的感謝，孔燦則分享了TMI：「為了能在舞台上好好表現，今天把BANA們準備的應援餐點全部都吃光了！」以實際行動回應粉絲的應援。

B1A4、ONF組成的VOCAL UNIT，由MINKYUN（左起）、CNU、HYOJIN為大家帶來美聲。（SHOWOFFICE提供）

緊接著登場的ONF以《We Must Love》與《Bye My Monster》展現穩健的開場氣勢，團員們一字排開用中文與觀眾打招呼，興奮地說：「過得好嗎？我們來台北了！」ONF成員們提到不久前剛舉辦完演唱會，這次能在台北與大家相見格外珍貴。他們也注意到現場粉絲反應，「感覺粉絲們韓文都很厲害，聽完我們說話，大家會先做反應，然後聽完翻譯之後，又會再給一次回應，兩次的反應，讓我們感覺到雙倍的快樂。」隨後更不忘發揮「嘴甜本能」，對觀眾說：「每次見到大家都會覺得，為什麼你們都這麼漂亮呢？」

ONF帶來精彩歌舞表演。（SHOWOFFICE提供）

此次演出亮點之一無疑是B1A4與ONF特別企劃的跨團合作舞台，雙方成員合體組成「VOCAL UNIT」與「PERFORMANCE UNIT」。首先是由CNU、HYOJIN、MINKYUN組成VOCAL UNIT，一起合唱《Must Love》，3位主唱以溫柔且層次豐富的聲線交織出療癒氛圍，讓全場沉浸在抒情旋律之中。

緊接著由燦多、孔燦、E-TION、SEUNGJUN、WYATT與U組成的PERFORMANCE UNIT則帶來《Sweet Girl》，以活力四射的編舞與舞台節奏，注入青春氣息。ONF成員分享了對這次合作舞台的興奮與感動，提到當年第一次在公司見到B1A4前輩：「當時心裡就想，哇真的好帥，果然是藝人啊！」U還加碼提到，自己因為加入公司時間較晚，過去從未有機會與B1A4哥哥們一起表演，這次能夠一起合唱《Sweet Girl》，對他來說意義非凡，「這是我一直很想完成的願望清單，今天真的太幸福了。」

B1A4、ONF部分成員組成PERFORMANCE UNIT。（SHOWOFFICE提供）

接著ONF以《86400》與《Your Song》接續演出，輕柔旋律搭配細膩情感，讓觀眾沉醉其中。B1A4隨後帶來《愛，那時》、《IF…你在就好了》、《Oh My God》與《DIVING》，再由ONF帶來強勁節奏的《My Name Is》與《Show Must Go On》接力，將現場氣氛推向高潮。

最後兩團一起演唱《Baby Good Night》與《Complete》，粉絲齊聲合唱，成員們更驚喜走下舞台，親自走進觀眾席與粉絲近距離互動，台上台下融為一體，情感流動的畫面格外動人，為這場限定演出畫下最溫柔也最難忘的句點。

最後ONF成員們分享了內心的激動與感謝，他們回憶過去作為練習生時期，曾在B1A4的舞台擔任舞者，如今能站上同個舞台演出，語帶感動地說：「今天能與哥哥們同台演出，真的非常開心，也希望這些合作舞台能為粉絲們帶來驚喜。」語畢更幽默表示：「我們都這麼幸福了，哥哥們是不是會覺得更幸福呢？」展現輕鬆又溫馨的互動。

B1A4的CNU則誠摯回應：「能夠和弟弟們一起表演，這段準備的日子裡真的充滿了歡樂與笑容。ONF出道以來一直都很努力，我一直很想告訴弟弟們，你們真的很棒，一直都做得非常好。」燦多則補充：「今天跟弟弟們一起站在舞台上，我深刻地感受到，他們真的是很帥氣的弟弟們。作為前輩和哥哥，讓我也意識到自己應該肩負更多責任，希望能成為他們的榜樣。往後也請大家繼續多多支持。」

孔燦也以「新芽成長為大樹」作為比喻，表示B1A4和ONF就像一起成長的嫩芽，能夠持續有舞台，是因為背後有來自粉絲如陽光般溫暖的支持與陪伴，他們也承諾將持續茁壯，會成為粉絲可以依靠的大樹。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法