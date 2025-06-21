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hito頒獎》驚爆失聲揭內幕 艾怡良攻蛋忘詞致歉：對不起大家

金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者王文麟攝）金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮，並拿下hito唱作歌手，現場演唱新歌《怎麼演怎麼不像》，全場隨著節奏盡情搖擺，卻因過於投入，不小心在台上忘詞，讓她事後感到十分懊悔。

艾怡良受訪坦言：「今天的歌曲比較動感，我對不起大家，因為太嗨了。領完獎之後更嗨，第一句很嗨、第二句更嗨，結果第三句就忘詞了。對不起，這就叫作樂極生悲，好可惜，我本來可以表現得更好，希望大家可以原諒我。」

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出道13年的艾怡良，也在典禮上驚喜宣布，將於今年10月18日首度攻上台北小巨蛋，談到這個重大挑戰，她難掩興奮又緊張的心情：「這是一個很大的挑戰，如果體能沒有準備好怎麼辦？」至於人生第一場小巨蛋演唱會是否會邀請嘉賓？經紀人左光平笑說：「妳自己打電話問張惠妹啊！」隨後補充：「她一定敢打，只是不一定會接啦！」

金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

不過，艾怡良透露籌備演唱會期間壓力不小，自曝今年上半年曾歷經失聲危機，就醫後發現是嗓音過度使用所致，「去年巡演、專輯的使用量比較大，目前正在康復中，現在大概恢復了七、八成。」歌后坦言當時真的一度擔心聲音回不來，尤其在已經敲定小巨蛋檔期的情況下，更是心急如焚，所幸目前情況穩定，讓她得以專注準備演出。

金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）金曲歌后艾怡良今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

此外，艾怡良在今年金曲獎無緣入圍，成了不少人心中的遺珠。對此她表示：「一開始有一點失望，後來覺得沒關係，我寫歌不是為了得獎。我自己換了一個跑道，也做了不一樣的嘗試，算是對得起自己。」

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