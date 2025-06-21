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hito頒獎》FEniX搶頭香上台領獎 被拱一脫全場驚呼「好大」

FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者胡舜翔攝）FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」今（21日）晚在小巨蛋登場，新生代人氣男團FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體，並在台上勁歌熱舞，氣氛熱鬧。

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FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）

由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆組成的FEniX，現場演唱《有多愛》、《Fire Fighter》等歌曲，團員服裝除了露壯碩手臂肌肉，也隱約露出胸肌。

FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）

演出結束到後台受訪，李承隆被團員爆料：「有一次脫掉上衣，舞蹈老師嚇到驚呼：『你也太大了吧！』」被媒體猛拱之下，李承隆也當場掀開外套，果真露出超大結實胸肌，全場驚呼：「好大！」

FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體。（記者王文麟攝）

FEniX李承隆（右）在後台被拱脫衣，露出結實胸肌。（記者陽昕翰攝）FEniX李承隆（右）在後台被拱脫衣，露出結實胸肌。（記者陽昕翰攝）

之前為了演唱會，FEniX嚴格管控飲食，沒想到MAX連續10天斷開碳水化合物，結果免疫系統失調，慶功宴吃麻辣鍋，隔天嘴巴附近出現泡疹，團員直呼那時太極端了。團員笑說除了穿性感服裝，覺得也適合穿西服類的，希望能保留野性風格。

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