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娛樂 最新消息

孫淑媚酒吧K歌怕被告 粉絲敲碗開唱大巨蛋

孫淑媚（左）在《拜六禮拜》開酒吧。（公視台語台、華視提供）孫淑媚（左）在《拜六禮拜》開酒吧。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌后孫淑媚在《拜六禮拜》中展現又「蕭」又搞笑的演技，深受觀眾喜愛，她在劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，每集都與親朋好友們歡樂開唱。有粉絲在社群平台Thread上認真詢問「蕭吧」裡是否是孫淑媚歌單？她親自回覆：「容闆娘解釋一下，所有音樂使用都需要版權，不然會被告，感謝提供音樂版權給如如店使用的歌，蕭吧未來會努力，讓更多喜歡唱歌的客人唱到更多的好歌。」粉絲甚至直接敲碗她開大巨蛋演唱會。

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孫淑媚在國中即參加歌唱節目連續衛冕20次過關，後來順利與唱片公司簽約，她將一切歸功於貴人運很好，除了遇到兩位經紀人外，連本劇的杜政哲導演也曾是自己在華岡藝校戲劇科的老師！戲裡為她擺平黑道騷擾的連晨翔近來雙喜臨門，回顧每個階段都有不同的貴人會出現，不管是事業、感情或是生活大小事，只要需要幫助都會有人站出來，直呼自己：「滿幸運的！」

連晨翔在《拜六禮拜》飾演拳擊教練。（公視台語台、華視提供）連晨翔在《拜六禮拜》飾演拳擊教練。（公視台語台、華視提供）

只是鍾欣凌在劇中就沒那麼幸運了，她與爸媽、兒子聚餐的溫馨場面，卻因為當小三破壞別人的婚姻被爸爸痛罵一頓。現實中鍾欣凌若犯錯，爸媽只會淡淡說一句：「莫按呢！」但是只要聽到這句她就知道，對爸媽而言事情已經很嚴重了。

鍾欣凌在《拜六禮拜》當小三，被爸媽罵爆。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌在《拜六禮拜》當小三，被爸媽罵爆。（公視台語台、華視提供）

擁有兩個孩子的她，遇到小孩犯錯會採用唐三藏念經的方式不斷開導他們，到最後小孩投降說：「媽媽，妳講了幾百次了，我懂了！」現在她只要開始試著提醒錯誤，女兒就會立刻說：「你不要再講！」《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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