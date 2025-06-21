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hito頒獎》宇宙人、麋先生「假面兄弟」？被問金曲相拚「學長」放大砲

宇宙人、麋先生很多活動都同時現身。（記者胡舜翔攝）宇宙人、麋先生很多活動都同時現身。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」今（21日）晚在小巨蛋登場，兩組得過金曲獎最佳樂團的宇宙人、麋先生率先登台表演，獻唱多首歌曲，兩團是同門，很多活動也同時現身，表面上黏在一起，沒想到私下卻相互較勁？

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率先登台表演；小玉（左）聖皓（右）。（記者王文麟攝）率先登台表演；小玉（左）聖皓（右）。（記者王文麟攝）

宇宙人、麋先生同台演唱《廢廢》、《那你呢》，還有《你在哪裡》、《如果我們還在一起》等歌曲，事後受訪，兩團都有新專輯計畫，宇宙人主唱小玉透露已完成多首歌，但還想多做些歌曲來選，也預計暑假前往日本錄音，另外也希望今年還有機會再回到小巨蛋開唱。

率先登台表演；小玉（左）聖皓（右）。（記者王文麟攝）率先登台表演；小玉（左）聖皓（右）。（記者王文麟攝）

麋先生主唱聖皓則說新專輯進度零，但他們習慣先找到主題，找到就會很快，另有規劃新的秀。由於兩團都計畫出專輯，被問到這樣一來不就要在金曲獎相拚？沒想到在一旁安靜的宇宙人貝斯手「學長」方Q突然嗆聲：「要他們寫得夠快才行！」聖皓笑說：「學長說得是。」並說：「不要這樣淡淡的（突然）放大砲！」

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