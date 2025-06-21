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TOKIO又出事 松岡昌宏哽咽為國分太一謝罪

TOKIO現階段為三人體制，國分太一（左起）、城島茂、松岡昌宏。（翻攝自X）TOKIO現階段為三人體制，國分太一（左起）、城島茂、松岡昌宏。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體TOKIO成員國分太一因為違反多項規定，昨天（20日）宣布無限期停止活動。日本媒體報導，隊友松岡昌宏落淚向舞台劇的工作人員道歉。

TOKIO國分太一（左）、松岡昌宏感情十分要好。（翻攝自IG）TOKIO國分太一（左）、松岡昌宏感情十分要好。（翻攝自IG）

當初山口達也在2018年因性騷案出事時，松岡昌宏表情最嚴肅、當場飆淚的成員，當時他對於山口達也聲稱還想回到TOKIO一事，松岡昌宏撂下重話：「與其讓這樣的TOKIO繼續下去，不如早點結束它。」

相關新聞：無限期休假 TOKIO國分太一道歉全文曝光

如今輪到國分太一，根據《東スポWEB》報導，松岡昌宏目前正在主演《家政夫三田園》的相關舞台劇，據舞台劇的相關人員透露：「松岡先生在國分先生的事件發表之前，19日直接向舞台劇的演員、工作人員謝罪，雖然沒有明確說明發生什麼事件，不過一想到國分先生的事情，就哽咽表示，『我覺得一定會造成你們的困擾，真的非常對不起』。」

這位爆料的舞台劇相關人員覺得，其實松岡昌宏不必要說這些，不過感受到松岡昌宏身為主角的責任感，真的覺得他很真誠，所有演員以及工作人員也決定支持他。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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