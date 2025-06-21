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比黃牛狠！周杰倫開唱驚爆詐騙 門票遭假售「損失近千萬」

比黃牛狠！周杰倫開唱驚爆詐騙 門票遭假售「損失近千萬」周杰倫在香港舉辦巡演之前爆出多起門票假售詐騙案。（杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫將於6月27日至29日於香港啟德體育園舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，3場門票早已全數售罄。沒想到，香港警方截至目前已接獲近百起報案，總損失金額高達170萬港幣（約697萬台幣），手段比黃牛還狠。

原本應該是歌迷引頸期盼的音樂盛事，卻爆發大規模詐騙事件，香港警方指出，詐騙案件主要來自假冒售票網站與轉售貼文，甚至有騙徒在WhatsApp、Telegram等通訊軟體發送購票資訊，誘騙歌迷匯款卻不寄票。對此，「嘉年華」主辦單位呼籲歌迷務必透過官方渠道購票，切勿貪圖方便購買來源不明的門票，以免成為詐騙受害者。

若民眾透過網路平台進行門票轉售交易，警方建議先查核賣方背景、帳號註冊時間與是否有負評紀錄，並避免與近期註冊、無交易紀錄的帳戶交易。此外，部分網站外觀與官方極為相似，也增加民眾受騙機率，警方提醒提高警覺。

此外，周杰倫日前才透露身體微恙、將短暫休養，讓許多粉絲擔憂演出狀態，如今「嘉年華」世界巡迴演唱會香港站進入倒數，場場爆滿下，歌迷期待天王狀態回歸巔峰，但也呼籲身體健康優先，不必逞強演出。

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☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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