周鶴年吹噓「我睡過明日花綺羅」 恐怖內幕曝光

媒體爆料，周鶴年曾經吹噓睡過明日花綺羅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團THE BOYZ的成員周鶴年遭到指控，理由疑似是與明日花綺羅性交易，不過雙方都否認。韓國媒體《Dispatch》爆料，一名THE BOYZ的相關人士透露，周鶴年吹噓說自己睡過明日花綺羅，結果等到出事了，才改口「沒睡過」。

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《Dispatch》爆料，一名THE BOYZ的相關人士表示，「那天晚上周鶴年沒有回宿舍（飯店），我問他去哪了，他說在明日花綺羅的家，他還炫耀說跟他發生關係。」這位人士進一步表示：「當時決定要將他逐出團體之後，他才喊冤說沒有上床，只是說說而已，比較有面子。」

報導一出，許多網友議論紛紛，更有人指出竟有THE BOYZ的相關人士爆這樣的料給媒體，看來與周鶴年的關係不睦。縱使未來周鶴年回到THE BOYZ，恐怕也沒有好下場。

周鶴年先前發出聲明，稱只是這一個場合上與知名人士同場，就被片面踢出團體。《週刊文春》今天揭露，周鶴年從背後抱明日花綺羅的照片，照片十分親密。明日花綺羅則稱，照片可能是女粉絲拍下來，賣給《週刊文春》。

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