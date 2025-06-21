《白衣蒼狗》全台戲院巡演將開跑 募資計畫宣布啟動

《白衣蒼狗》即將展開全台戲院巡演。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入選坎城影展導演雙週、榮獲金馬獎最佳新導演等多項國際肯定的話題電影《白衣蒼狗》，27日起展開全台巡演。電影以沉靜凝視的影像語言，揭示台灣偏鄉照護體系的殘酷現實，也勾勒出看護者與移工的無聲生命經驗。為讓更多觀眾參與這場關於照護與社會正義的公共對話，團隊也同步啟動群眾募資計畫，期盼讓電影走進更多城市與戲院。

該片講述一名來台失聯的泰國移工悟姆，在醫療資源匱乏的偏鄉擔任非法看護。儘管沒有專業訓練，她對病患照料入微，卻也面臨薪資遭拖欠、醫療事故及同儕失蹤等困境，被迫在生存與道德之間掙扎。

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導演曾威量將自身家人照護經驗化為創作靈感，結合長期對非法移工與偏鄉醫療的關注，以冷靜深刻的影像描繪照護現場的重量與寂寞。《白衣蒼狗》不僅是一部電影，更是一場讓沉默者被看見的行動。

本次巡演將自高雄起跑，巡迴北中南多地，首站特別選在拍攝地高雄舉辦特映場，導演曾威量將親自出席與觀眾對談，分享創作歷程與心境。

此外，電影團隊於募資平台發起「《白衣蒼狗》全台首度巡演｜不妥協的凝視」計畫，推出多項回饋，包括電影交換券、導演親筆簽名感謝函、獨家珍藏周邊等，並設有公益票券與三項公益合作方案，觀眾可選擇支持弘道老人福利基金會、台灣動物緊急救援小組／貓狗聯合勸募平台，以及台灣幸福狗流浪中途協會，將對照護者與動物的關注化為實質援助。

導演曾威量表示：「所有的體驗，唯有在觀眾也參與其中時，它才可以完滿。」《白衣蒼狗》是一場以影像為媒介、凝視現實與喚起理解的行動，期盼透過募資與巡演，讓更多社群與族群共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的辛酸與深情。

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