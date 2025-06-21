郁方「椎間盤第四節突出」坐輪椅畫面流出 無奈曝：不得不上飛機

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「郁方」日前在社群平台上透露，自己因教小孩怎麼正確的打保齡球，卻忘了先暖身，進而閃到腰，就醫後發現椎間盤第四節有突出，並接受MRI檢查，所幸並無大礙，是正常的椎間盤滑落範圍，無壓迫到神經，休息2週會康復。今（21）日，她在臉書又更新近況，曬出自己「坐輪椅的照片」，令粉絲相當心疼。

郁方近日腰間受傷，令粉絲相當心疼。（翻攝自臉書）

郁方今日發文分享，自己與家人原本預計寒假春節期間要去韓國滑雪，卻遇上當地疫情嚴重，於是二話不說把機票改成暑假再出發，並心疼喊：「從寒假改到暑假的機票，改票費已經可以再出一趟遠門，所以就算腰痛未癒，也不得不上飛機」。她也分享：「慶幸旅行秘書潼潼細心安排，累了可以坐輪椅，讓我的腰傷不至於更嚴重，唉呀～～～真羞」。貼文曝光後，大批粉絲在底下留言希望郁方能早日康復，並玩得開心。

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