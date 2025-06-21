不怕成為下個Andy！大久保麻梨子早就辦「夫妻財產分別制」

大久保麻梨子出席活動，與老公Jerry合影。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大久保麻梨子今身穿百萬和服出席活動擔任嘉賓，老公Jarry身兼經紀人，自然愛相隨。夫妻倆共同經營YouTube頻道已超過三年，針對先前YouTuber Andy與家寧因股權分配不公引發爭議，大久保坦言他們並未遇到類似問題，關鍵在於她結婚時，就已辦理「夫妻財產分別制」公證。

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大久保麻梨子（右起）、JSA日本清酒協會理事長近藤淳子小姐和心清酒教育創辦人林科成出席清酒盛會。（和心酒藏提供）

大久保不像傳統印象中的日本女性那樣「以夫為天」，她相當理性，認為財產應該透明且界線分明。她表示：「畢竟我長年在國外生活，如果真的發生什麼事（意指離婚），經濟必須能夠獨立自主。」雖然當初提出財產分開時，她老公臉色略顯失落，但她仍堅持，認為為彼此的未來建立保障是必要的。

大久保麻梨子身穿百萬和服出席活動擔任嘉賓。（記者陳奕全攝）

例如老公婚前購置的房產就登記在對方名下，而現在兩人同住的房子則屬於大久保本人所有。她坦言：「我有出頭期款，錢的事就是要講清楚！」

此外，她和老公結婚即將邁入10年，被問到保持婚姻鮮度的秘訣，大久保笑說：「我們倆都喜歡小酌的儀式感，每天沉浸在酒香中，感情也就越發濃厚！」還加碼報喜訊，提到日前取得專業品鑑師資格。

大久保麻梨子身穿百萬和服出席活動擔任嘉賓。（記者陳奕全攝）

結婚10年的慶祝則是計畫到法國、義大利旅行2週的「二度蜜月」，因她剛結婚時經濟不穩定，放棄到歐洲旅行，改赴馬來西亞，當然也會順便拍片，她苦笑說：「因為每週要上一支片，如果不拍，就要先備妥庫存。」被問有沒有可能來個「蜜月寶寶」？她眼神期待笑說：「如果有的話，那應該不要拍片，好好享受才是。」對於生子話題她已是嫻熟回應「順其自然」。

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