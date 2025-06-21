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BTS Suga退伍首發文先道歉 再提酒駕事件：愧對粉絲與成員

Suga於今日正式退伍。（翻攝自IG）Suga於今日正式退伍。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「BTS」防彈少年團終於在今（21）Suga正式退伍後，迎來全員退伍，而Suga卸下軍人身分後的第一件事，就是透過粉絲交流平台再度為酒駕事件道歉。

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Suga發文表示，「差不多有2年了吧，大家過得好嗎？我從今天就退伍了，時隔許久再次跟大家打招呼，這是我等待已久的一天，也因為真的過了很久，思考了很久該如何向大家問好，最重要的是，我想要真心地向一直等待我的粉絲們說聲『謝謝』，我真的很想你們。」他也吐露心聲表示，過往總是只顧著向前奔跑，在服役的這段期間，讓他有機會能夠停下腳步重新審視自己。

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對於去年發生的酒駕爭議，Suga也再次致歉，「去年讓大家感到失望與擔心的事情，我真的很抱歉。我難過的是讓粉絲們受到了傷害，也因為我，讓團員們在各自的崗位上背負沉重情緒，真的很抱歉。」他最後承諾未來會更加努力，用行動來回報粉絲們給予的愛，之後也會持續帶來好消息給大家。

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