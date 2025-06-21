唱歌「拿刀揮舞」嚇壞親媽 男星曝挫敗低潮期喊想放棄

主持人小鹿（左起）與跨世兄弟哥哥Carry J、弟弟cMike、楊淨宇以及阿甘。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人小鹿與阿甘日前邀請到「療癒女聲」楊淨宇以及哥哥「Carry J」王辰博，與弟弟「cMike」王丞漢雙人組成的饒舌嘻哈合唱團體「跨世兄弟」來到節目中，宣傳新單曲《沒有終點的旅程》跨界合作創造出火化。

從民視知名歌唱節目《台灣那麼旺》出道的楊淨宇擁有一片天，駐唱、街頭表演邀約滿滿，主持人小鹿提到，過年開車到台南海安路居然遇到塞車，因為粉絲聚集還有人開車不走，一看還真的就是楊淨宇在演唱；楊淨宇說有次演唱，還有粉絲聽到忘我綠燈還不開走。

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主持人阿甘詢問合作怎麼開始的？楊淨宇提到現在廟會場邀約很多，大家都演唱電音類的歌曲，只有她上台還在唱抒情歌，想改變曲風的她，在經紀人介紹下認識多才多藝的「跨世兄弟」。

訪談中得知跨世兄弟的媽媽是民歌手，被問到會不會聽民歌長大？跨世兄弟倆人趕緊「澄清」，他們是聽周杰倫長大的，再被追問媽媽是專業歌手會不會對音樂作品有意見？弟弟cMike提到，媽媽說MV拿刀揮舞她覺得危險，其他從來沒干涉過他們，哥哥Carry J笑著說，媽媽也只提到MV中兩個人紅色、綠色的染髮，會傷害頭皮，主持人說媽媽果然care的點跟大家不一樣！

歷經練習生挫敗低潮的哥哥談到一度放棄音樂，還把器材都轉贈一樣愛音樂的弟弟，從弟弟不成熟的作品再到可以獨當一面，兩兄弟發現互相熱愛音樂因此合作，哥哥更感性謝謝弟弟當時跟他說，「音樂賺不賺錢是其次，但我們不要把喜歡的東西丟掉」，造就了現在「跨世兄弟」。

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