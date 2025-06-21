蹦闆爆《拳願》爭執、統神遭圍毆內幕 拒絕再與孫生同台

蹦闆與孫生錄製《拳願之星》發生爭執。（翻攝自臉書/IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「蹦闆」呂育銓從精品代購起家，近年將業務版圖擴大到飲料店、建築業、花店、餐飲等不同領域，近期更是積極參與娛樂圈，身家估計飆破上億。近日他接受採訪坦言，日前他擔任格鬥實境節目《拳願之星》第二季中的評論者時，首集錄製過程中就與同樣擔任賽評的網紅孫生發生爭執，因此退錢拒錄後面的集數。

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根據《TVBS娛樂頭條》報導，蹦闆直言過去曾與孫生有過節，「如果主辦先說孫生是賽評，我不會接受這個邀約」，他透露錄影當天，孫生頻頻點名蹦闆聊天互動，但蹦闆因雙方關係不熟，而難以打開話匣子，怎料，孫生直接開嗆：「你幹嘛好像很大牌？」，因此引爆雙方爭執，蹦闆氣到退錢給主辦單位，拒絕再與孫生同台。

去年統神在《拳上》遭黑衣人圍毆，蹦闆澄清自己並不認識那群人。（翻攝自IG）

對於統神去年在《拳上》賽後遭黑衣人圍毆事件，蹦闆也澄清，主辦單位事前問他是否有人手能幫忙充當「8+9」臨演，因此蹦闆才請朋友找來一群人幫忙，對當天的鬥毆毫不知情，「我人根本不在現場，是後來聽說出事了，想出去看，被工作人員攔下來」，他強調那些人與他並不熟，事發後也聯絡不上，自己自然沒有被起訴。

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