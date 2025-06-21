吵起來了！不滿網友點名不喜歡她的人和歌 陳芳語回嗆了

陳芳語在社群回應網友對她的評價。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕音樂的喜好相當主觀，但是當歌手直接在網路上被點名不喜歡她的人、她的歌，陳芳語可就不忍了，公開回嗆。

有網友在社群討論，指出自己不喜歡已故西洋天王麥可傑克森，還說：「覺得他的歌很難聽。」也好奇詢問大家，有沒有哪些藝人或是歌手，大家都喜歡，但是自己不喜歡？

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結果有網友回應：「陳芳語，歌跟人都沒有很喜歡。」對此，陳芳語直接回應：「講的很像認識我一樣，目前，我也沒有很喜歡你，你唱一下我再決定喜不喜歡。」

陳芳語直言：「好奇為什麼某些人總覺得公眾人物就可以被無緣無故地批評，但有任何幫自己發聲，回應是不應該的。就因為我選擇了這份工作，並不代表我就沒有感覺、變成了機器人。」

另外陳芳語認真說道：「當然，你可以／有權力對你喜歡或不喜歡的事物有批評和評價，但這不代表被批評的人就一定要欣然接受。誰會喜歡被批評？除非那是有建設性的建議，而且這個負面評價有實質的理由。」

陳芳語還說：「我不會有天走在路上，看到一個陌生人，然後因為他的長相或給我的感覺不合胃口，就跑去對他說：『欸，我不喜歡你。』，這樣的行為到底是什麼邏輯？荒謬至極。」

但是對於陳芳語的論點，該網友也不認同，覺得唐突的人是陳芳語，雙方一來一往吵起來，其他網友們也各自有不同的看法，討論熱烈。

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