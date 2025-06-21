阿Ken甜甜圈店爆紅「合作陳冠希」 鬆吐心聲曝業績狀況

阿Ken與陳冠希合作。（品牌提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人阿Ken出道20年首次投資經營副業，自創甜甜圈品牌打入甜點市場，開業至今都擠滿人潮，最近更推出全新口味，還與陳冠希創立的咖啡品牌推出聯名合作。

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阿Ken所打造的甜甜圈品牌，主打「爆餡、Q彈」的手工現做甜甜圈。首間門市位於台北車站商圈，於試營運時即創下秒殺人氣，這次與陳冠希的咖啡品牌合作，以「交換販售」形式展開，雙方期間限定商品僅於對方店鋪獨家販售，阿Ken表示，這次合作主要是由底下團隊促成的，能夠促成這樣的合作很開心，希望彼此能交流不同的消費族群。

阿Ken的經紀人表示，由於是第一次接觸餐飲業，還有很多需要學習的地方，「他也很認真努力的向前輩們學習，也很謝謝所有支持的朋友在炎熱、下大雨的天氣依舊花時間排隊，真的辛苦了。」至於是否已回本？經紀人表示：「目前因為才剛開始三個月，距離回本還需要繼續努力。」

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