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奎丁不忍了！踢爆前經紀人「設局私吞酬勞」 悲訴受害始末

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber奎丁近日痛揭前經紀人暗中設局騙取代言費用，表面以「幫忙經營」為名，實則暗設合夥公司、霸佔商務聯繫窗口，甚至擅自與廠商溝通、私吞商品，導致她多年心血幾乎毀於一旦。

奎丁透露，當時正值人生低谷，精神狀況不穩，前經紀人主動提出「我會幫你好好把關」，她因此全權交出品牌聯繫窗口，還配合成立公司、開設新帳號。不料這竟成了前經紀人掌控奎丁所有商業資源的開端，期間更未經同意與廠商簽約、索取產品，嚴重損害她的商譽。

奎丁（圖）踢爆前經紀人設局私吞酬勞。（組合照，翻攝自IG）奎丁（圖）踢爆前經紀人設局私吞酬勞。（組合照，翻攝自IG）

更誇張的是，奎丁指控前經紀人甚至曾要求股份分紅，遭她拒絕後便冷處理、導致雙方全面斷聯，她為此得親自向各品牌重寄信件、恢復合作關係，感嘆「壞事不能做，會有反噬」，也因此學會親自經營所有合作事宜，直言「善良終會贏得勝利」。

事實上，YouTuber蔡阿嘎也曾遭遇相似經歷，前員工蘿拉瞞著他與廠商簽署「AB合約」，詐騙千萬酬勞與大量公關品，目前官司仍在審理中。由於2起案件異曲同工，不免讓網友們感嘆：「娛樂圈真的防不勝防！」、「是不是該立法規範經紀管理制度？」

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