春風曝開飲料店內情「滴酒不沾」 反差面驚呆胡瓜

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請玖壹壹成員春風帶胡瓜闖蕩台中，來到春風開設的飲料店，遭胡瓜吐槽，以春風形象應該是要開廟會，有好大的反差。而開店的緣由只是因為自己熱愛打牌，過程中一定要搭配飲料，與其不斷叫外送，不如就開一間飲料店喝自己家的，簡單的故事讓胡瓜覺得有趣。

身為台中在地人代表，春風帶路胡瓜前往隱身在超市中的無菜單日式料理店，不過位置太過私密，讓領頭的春風也不小心走過頭，差點路過店家。高級的食材和豐盛的餐點胡瓜吃的津津有味，反觀春風沒想到在飲食上頗有限制，除了不吃生食也不敢吃松露，還滴酒不沾，和霸氣的外型有著極大反差，認為簡單的路邊攤小吃就非常美味了，讓胡瓜讚嘆：「很好養的小孩！」

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胡瓜（左）合體春風。（下面一位提供）

聊到春風的藝名，是幫團員洋蔥寫歌詞，需要掛上作詞人姓名，桌上剛好有一包衛生紙，隨意的就直接取名為春風，非常無厘頭。而春風的作詞能力非常驚艷，曾經寫了一首破億神曲卻遭到團員嫌棄，沒想太多就無酬直接送給好友，對方請他重新錄音他也拒絕，認為反正又不會紅，沒想到成為一炮而紅，連胡瓜也為他感到相當可惜沒分到版稅，春風同感無奈回應：「對啊！我哪知道它會紅！」

胡瓜合體春風（左）。（下面一位提供）

節目中也玩起真假事件三選一，胡瓜必須猜出哪一個事件是春風真實發生過的，沒想到答案竟是「叫傳播妹和一起上課」，讓胡瓜不敢置信。春風解釋，學生時期年少輕狂，班上都是一群臭男生，無心想上課也愛玩鬧，於是鬼靈精怪的集資叫了幾個傳播妹，但只是很單純的在教室一起玩電腦，對方也覺得挺新鮮有趣，現在想起來是很青春瘋狂的回憶。

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