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娛樂 日韓

不只周鶴年！龍俊亨遭解約賠償十幾億 被起底都是同間公司

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕周鶴年因涉及爭議，遭到所屬的One Hundred Label解約，讓他怒不可遏，反控公司沒理由的要他吐出20億韓元的賠償金。無獨有偶，前Highlight成員龍俊亨在IG發文，稱被公司無預警解約，還要他賠償十幾億韓元，而他所屬的公司Black Made正是One Hundred Label的子公司Big Planet Made娛樂（BPM娛樂）旗下的廠牌。

龍俊亨與泫雅是夫婦。（翻攝自IG）龍俊亨與泫雅是夫婦。（翻攝自IG）

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龍俊亨今天在IG發文，透露去年發行專輯的時候，公司把他叫過去，聲稱因為現在事業版圖要擴大，所以要整理旗下廠牌，說要無條件解約，讓他難以理解且很錯愕，對方突然就說那一起好好努力吧，結果過了1、2個月之後又叫我離開公司。

龍俊亨黑底白字發文。（翻攝自龍俊亨IG）龍俊亨黑底白字發文。（翻攝自龍俊亨IG）

被單方面解約就算了，龍俊亨表示，「還要求我支付我從未同意、也沒聽說過發行公司所投資的金額，加上公司自行估算的損失金額。理由是合約裡的某些條款，但我從來沒有違反過合約內容……」龍俊亨怒嗆：「他們就這樣隨意計算出十幾億韓元，然後要我付錢然後走人？我無法接受，要求他們按照合約履行經紀業務到最後，但對方已經幾個月沒聯絡。到底是誰在違約？」

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