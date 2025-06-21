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娛樂 音樂

蔡依林今晚攻蛋！「全球首唱」彩排畫面流出搶先看

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在小巨蛋開唱，擔任hito流行音樂獎的壓軸演出，她開心預告：「晚上看表演，下禮拜聽新歌，媽咪把暑假的舞蹈作業都安排了。」

蔡依林彩排畫面搶先看。（凌時差提供）蔡依林彩排畫面搶先看。（凌時差提供）

這段6分半鐘的壓軸表演，天后將率領演唱會專屬國際團隊及頂尖舞者共襄盛舉，將全球首唱新歌《Pleasure》，帶來一場前所未有的感官盛宴。

蔡依林率領國際舞者與團隊合作。（凌時差提供）蔡依林率領國際舞者與團隊合作。（凌時差提供）

Jolin下月推出萬眾矚目的全新專輯《PLEASURE》，對於今晚的演出，天后非常重視且期待，這段6分半的表演囊括兩首歌曲，也邀請了美國團隊創意統籌 THE SQUARED DIVISION 操刀，與專屬演唱會團隊的12位國際級頂尖舞者們，呈現編舞師Robbie Blue按照歌曲節奏與風格量身打造的舞蹈。

蔡依林全球首唱新歌《Pleasure》。（凌時差提供）蔡依林全球首唱新歌《Pleasure》。（凌時差提供）

上次Jolin在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的輝煌紀錄，時隔6年天后再次壓軸登場，隆重巨獻上乘大秀。

蔡依林今晚在小巨蛋開唱，擔任hito流行音樂獎的壓軸演出。（凌時差提供）蔡依林今晚在小巨蛋開唱，擔任hito流行音樂獎的壓軸演出。（凌時差提供）

Jolin將從愉悅成癮的盛放舞台，引領2025hito流行音樂獎的全場觀眾，探索百無禁忌的Pleasure樂園，前往超越感官的全新境界。

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