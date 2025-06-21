李珠珢應援太賣力「戰袍炸開」 小肚肚現形求救：扣不起來

李珠珢應援到一半，短褲突然炸開畫面曝光。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後人氣飆升，一舉一動都備受關注，日前才因為淚灑球場引起討論，近日還被粉絲捕捉到，她應援太賣力，導致身上穿的短褲當場爆開，畫面曝光掀起網友瘋傳。

李珠珢委屈向學姐求救。（翻攝自YT）

YouTube頻道《走一日球迷》近日捕捉到，李珠珢在中場應援時，短褲的皮帶突然爆開，她發現後立即露出委屈表情，轉向身旁的學姐們求救，手中摸著腰內肉，無辜嘟嘴表示自己扣不起來，雖然李珠珢感到相當無奈，但粉絲們全都被她可愛又反差的模樣融化。

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影片曝光後，至今已經吸引超過117萬人觀看，網友們紛紛留言直呼，「台灣美食太可怕，阿珠也淪陷了」、「來台灣危險因素之一」、「沒辦法，台灣美食太誘人」、「台灣好料太多了，扣不住了」、「太認真用力了」、「可愛的珠珠小腹失守，應該是全糖珍奶喝太多啦！」

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