羅大佑出手了 北流董事長被逼回學生時代

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂教父羅大佑推出全新EP《季春四望夜雨愁》，向「台灣歌謠之父」鄧雨賢致敬，在原有曲目中以二創形式加入全新創作詞曲，重新詮釋鄧雨賢的經典作品。

羅大佑推出全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）

羅大佑談到：「我們活在一個充滿不確定的時代，更需要像鄧雨賢這樣的人，讓音樂回歸真誠與和諧的初衷。」期許能發揚鄧雨賢所創作的台語歌曲藝術遺產，讓更多年輕一代深入認識鄧雨賢的音樂。

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特別的是，羅大佑邀請北流董事長黃韻玲合唱《望青春風》，這是兩人首次進行錄音室單曲合作，結合新加坡國寶級音樂人吳慶隆編曲，以及合唱團、管弦樂團的演奏，流洩的樂音建構出的景象有如龐大優美的史詩。

北流董事長黃韻玲。（資料照，記者胡舜翔攝）

羅大佑與黃韻玲情同師生，兩位音樂人入行資歷合計近90年，面對作品絲毫不敢懈怠。錄音期間，羅大佑親自進錄音室，逐字逐句與黃韻玲對唱推敲，黃韻玲笑稱：「又回到學生時代」，回到對音樂最純粹熱愛的起點。

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