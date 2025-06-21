《魷魚遊戲》竟搬到台北！限定3天展開「生存遊戲」

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix《魷魚遊戲》去年底在高雄打造全世界最大，高達13米的海上的英熙娃娃，隨著第3季即將上線，英熙將北上至台北，與她的玩伴「哲秀」一起來到「中正紀念堂」，展開巨大跳繩遊戲。

《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」完整活動攻略，粉色燈光籠罩中正紀念堂。（Netflix提供）

《魷魚遊戲》第3季首度加入英熙的男孩玩伴哲秀，這次於中正紀念堂設立兩座巨型高達7公尺的英熙與哲秀娃娃，分別站於兩端進行巨大跳繩遊戲。巨型的英熙與哲秀娃娃將於本月6月29日登場，英熙與哲秀為過去韓國兒童的樣板，兩座巨型娃娃矗立於中正紀念堂，勢必將掀起全台灣的粉絲關注。

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《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」交通路線指南。（Netflix提供）

6月29日開幕當天一日限定，由粉紅樂儀隊氣勢開場，以最經典的粉紅守衛為本場魷戲「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」揭開精彩序幕。現場並有《魷魚遊戲》主題闖關「小魷戲」供大家遊玩，影集中經典遊戲如打畫片、抓石子等著現場粉絲來闖關。當天晚上將有屬於《魷魚遊戲》的粉色燈光籠罩中正紀念堂，充滿《魷魚遊戲》的主題佈景，彷彿進入魷魚遊戲的比賽場地。

《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」6月29日開幕日活動指南。（Netflix提供）

《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」完整活動攻略：主題闖關小魷戲。（Netflix提供）

《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」完整活動攻略：英熙哲秀巨大跳繩遊戲。（Netflix提供）

Netflix《魷魚遊戲》將於6月27日上線。位於中正紀念堂的《魷魚遊戲》英熙、哲秀巨大跳繩遊戲與主題闖關小魷戲為6月29日（日）、7月5日（六）、7月6日（日）三日限定，平日歡迎與巨型英熙、哲秀拍照打卡。6月29日活動當天一日限定粉紅樂儀隊與主題粉色燈光籠罩中正紀念堂；巨型英熙與哲秀娃娃將為期兩週持續至7月6日。

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