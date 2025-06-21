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娛樂 日韓

剛否認賣春！《文春》公開明日花綺羅周鶴年親密照 酒局內幕曝光

周鶴年（左）與明日花綺羅（右）的親密照再曝光。（翻攝自IG）周鶴年（左）與明日花綺羅（右）的親密照再曝光。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆出與日本暗黑女神明日花綺羅私會，隨即更傳出涉及桃色交易，周鶴年極力否認，明日花綺羅也駁斥賣春。如今《週刊文春》再公開兩人的親密互動照，明日花的閨蜜也揭露酒局內幕。

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據日媒《週刊文春》曝光的照片，明日花綺羅身穿低胸上衣、露出香肩，神情輕鬆的滑著手機，在她身後的周鶴年伸出雙手環抱，並將頭輕靠在她的肩上，舉止相當親暱，隨後兩人便一起搭上計程車離開。至於照片內容，明日花綺羅的閨蜜也出面澄清，強調兩人絕無發生肉體關係，指出兩人是初次見面，周鶴年以粉絲身分主動接近明日花，而雙方互動也僅止於當晚，之後再無聯繫，搭同台計程車也只是因為剛好順路。

事件爆發後，周鶴年發聲明坦承有私約但沒有做出任何非法行為，並控訴經紀公司在未明確列出解約理由的情況下將他退團，還要求他賠償20億韓元（約台幣4315萬元）的賠償金。而沉默數日後，明日花綺羅也在昨（20日）發聲否認賣春，表示「現在各種臆測滿天飛，《週刊文春》的報導都沒有出來，請不要散播錯誤的資訊。」強調自己沒有從事收取金錢的性交易行為，「這輩子都沒有，這次當然也沒有」，最後也提到：「在那個場合第一次見到的女性，似乎是周鶴年的粉絲，結果拍了照片賣給了文春。」

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