「王鶴棣用過的碗」竟成打卡熱點 西安麵館挨轟「供奉」偶像急撤展

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕當紅男星王鶴棣自從主演《蒼蘭訣》後人氣爆棚，過去作品如《大奉打更人》也因此重新受到矚目。不過近日他因為一副「用過的碗筷」意外登上熱搜。陝西西安一間麵館被發現，將他曾使用的餐具放進透明展示櫃中，吸引粉絲前往朝聖拍照，引發熱議。

王鶴棣在中國擁有超高人氣。（翻攝自微博）

事件起源於一位網友在社群平台分享麵館現場照片，只見展示櫃上特別標註「王鶴棣用過的碗筷」，不少粉絲慕名而來，不僅拍照留念，還順勢在店內用餐。隨著王鶴棣新劇即將播出，相關話題持續升溫，有人讚賞店家行銷有巧思，笑稱該碗筷將成為新一代網美打卡點；但也有不少聲音認為此舉太過誇張，甚至批評是「蹭熱度」行為，擔心王鶴棣本人看了會感到困擾。

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王鶴棣使用過的碗筷，被店家放在展示櫃。（翻攝自微博）

面對爭議，該麵館隨即做出回應，強調展示碗筷只是為了滿足粉絲期待，並非刻意炒作，更不是「供奉」偶像。為避免爭議擴大，目前相關展示已經撤除。

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