晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

「王鶴棣用過的碗」竟成打卡熱點 西安麵館挨轟「供奉」偶像急撤展

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕當紅男星王鶴棣自從主演《蒼蘭訣》後人氣爆棚，過去作品如《大奉打更人》也因此重新受到矚目。不過近日他因為一副「用過的碗筷」意外登上熱搜。陝西西安一間麵館被發現，將他曾使用的餐具放進透明展示櫃中，吸引粉絲前往朝聖拍照，引發熱議。

王鶴棣在中國擁有超高人氣。（翻攝自微博）王鶴棣在中國擁有超高人氣。（翻攝自微博）

事件起源於一位網友在社群平台分享麵館現場照片，只見展示櫃上特別標註「王鶴棣用過的碗筷」，不少粉絲慕名而來，不僅拍照留念，還順勢在店內用餐。隨著王鶴棣新劇即將播出，相關話題持續升溫，有人讚賞店家行銷有巧思，笑稱該碗筷將成為新一代網美打卡點；但也有不少聲音認為此舉太過誇張，甚至批評是「蹭熱度」行為，擔心王鶴棣本人看了會感到困擾。

王鶴棣使用過的碗筷，被店家放在展示櫃。（翻攝自微博）王鶴棣使用過的碗筷，被店家放在展示櫃。（翻攝自微博）

面對爭議，該麵館隨即做出回應，強調展示碗筷只是為了滿足粉絲期待，並非刻意炒作，更不是「供奉」偶像。為避免爭議擴大，目前相關展示已經撤除。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中