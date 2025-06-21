立委拿紅包錢買張曼娟書羞認「錯愛」 網搬出范瑋琪自覺更糗

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家張曼娟近日因在社群連續分享赴中國新疆旅遊心得感想，在網路引起熱議，還有網友批她為「中共統戰樣板」，對此她也回擊：「本人從不帶貨也不代言沒接受過任何黨派的資源，請扣別的帽子，我是自己黨。」

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不過民進黨立委陳培瑜則在社群談到她過去「追星」張曼娟的故事，自爆：「我跟我的助理承認，小的時候很喜歡張曼娟，我甚至用少少的紅包錢去買她的書，書名就叫《緣起不滅》，還記得是紫色的書皮，但我很難過。」

作家張曼娟近期在社群分享遊新疆心得，引起不少爭議。（翻攝自臉書）

面對張曼娟的爭議，陳培瑜不免對於過去欣賞過的作家有所動搖，她談到：「我的助理跟我說：『誰沒有愛過幾個錯的人。』我欣然接受這個說法。」

陳培瑜的發文引起很大迴響，同為民進黨立委吳思瑤留言回應：「我也愛她的書，幾乎都買，人總會長大，看清這個世界。」

不少網友也分享自己「錯愛」追星過的藝人，有網友說：「我還去女巫店聽過張懸唱歌。」另有人說自己還買過伊能靜的專輯和書，還有網友說：「沒關係啦，我小時候還買過范瑋琪的CD，更糗。」對於過去支持過的歌手們，如今偏向中國示好都難以接受。

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