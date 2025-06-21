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館長爆進軍中國影音平台！上架上海影片 粉絲數曝光

網紅「館長」陳之漢日前飛往上海展開六天五夜自由行。（翻攝自YouTube）網紅「館長」陳之漢日前飛往上海展開六天五夜自由行。（翻攝自YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前飛往上海展開六天五夜自由行，並同步進行直播，吸引大批網友線上關注，甚至創下高額斗內紀錄。不僅如此，館長在旅途中多次大讚中國，言論令不少台灣網友驚訝，如今又傳出他已正式進軍中國影音平台「bilibili（簡稱B站）」。

知名反共網紅「八炯」昨（20）日晚間於Threads發文指出，館長似乎已在B站開設官方帳號，並附上一張顯示「館長官方帳號」的大頭貼截圖。經實際查證，該帳號目前已上傳5部影片，內容包括「上海之旅」第一天與第五天的直播，以及介紹來自「中國粉絲」贈禮的影片，還有一部標題為《我是職業軍人》的影片。不過，這些影片的留言功能均遭關閉。

館長遭爆開設Ｂ站。（翻攝bilibili）館長遭爆開設Ｂ站。（翻攝bilibili）

截至目前，該帳號已吸引超過4000位粉絲。然而，由於中國平台普遍公開使用者IP位置，該帳號所有內容的IP位址均顯示為「江蘇」，引發外界猜測帳號是否真由館長本人經營。有網友直言：「剛看了下果然是中國公司發的」、「留言區全關，代表中共還是不放心」。

館長先前對中國的頻頻稱讚與積極互動已引發爭議，這次進軍B站的消息更令網友議論紛紛。是否真為館長親自操作，仍有待本人或團隊進一步回應與證實。

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