八炯爆料館長進軍中國影音平台！台灣網友嗆爆：可悲開舔

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢近日被八炯踢爆悄悄開設「館長官方帳號」進駐中國影音平台，不僅地點顯示「IP屬地：江蘇」，更高調表示「我是你們的館長」。令人側目的是，館長更在平台發文大讚「中國粉絲的熱情」，卻刻意避談中共敏感議題，與過往形象強烈反差。

八炯曝光的截圖畫面可見，館長的帳號已經累積超過4000粉絲，並發表多則影片，包括自稱「我是職業軍人」、感謝中國粉絲送禮等，影片點閱數破萬人觀看，對比過去在台灣直言不諱、批判中共的態度，如今轉向「言論自限」的平台，更不斷重批台灣內政與政壇，讓網友們都看不下去，質疑他雙面立場。

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館長被爆料進軍中國影音平台。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

針對此事，八炯也訕笑表示：「館長正式進軍不能罵中共的平台，痛罵台灣政治了！」閩南狼也重砲：「可悲！」網友們更是群起狠嗆，「全力開舔」、「嘴上說民主，腳下選流量」、「嘴砲打台灣，溫柔獻中國！」不僅如此，更有網友不客氣狠酸：「下一步是不是要改名『江蘇館長』了？」

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