晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八炯爆料館長進軍中國影音平台！台灣網友嗆爆：可悲開舔

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢近日被八炯踢爆悄悄開設「館長官方帳號」進駐中國影音平台，不僅地點顯示「IP屬地：江蘇」，更高調表示「我是你們的館長」。令人側目的是，館長更在平台發文大讚「中國粉絲的熱情」，卻刻意避談中共敏感議題，與過往形象強烈反差。

八炯曝光的截圖畫面可見，館長的帳號已經累積超過4000粉絲，並發表多則影片，包括自稱「我是職業軍人」、感謝中國粉絲送禮等，影片點閱數破萬人觀看，對比過去在台灣直言不諱、批判中共的態度，如今轉向「言論自限」的平台，更不斷重批台灣內政與政壇，讓網友們都看不下去，質疑他雙面立場。

館長被爆料進軍中國影音平台。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）館長被爆料進軍中國影音平台。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

針對此事，八炯也訕笑表示：「館長正式進軍不能罵中共的平台，痛罵台灣政治了！」閩南狼也重砲「可悲！」網友們更是群起狠嗆，「全力開舔」、「嘴上說民主，腳下選流量」、「嘴砲打台灣，溫柔獻中國！」不僅如此，更有網友不客氣狠酸「下一步是不是要改名『江蘇館長』了？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中