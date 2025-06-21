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娛樂 電視

琳娜爆前男友性愛成癮！睡遍整路檳榔西施 「小三竟大她20歲」

〔記者邱奕欽／台北報導〕阿美族歌手琳娜忍痛掀開過去一段長達8年的虐戀，因雙方同樣身為單親、原住民而產生情感連結，前男友育有3名小孩，她則帶著1名孩子，原以為能互相照顧，沒想到這段關係竟在抓包對方劈腿超過5次後破滅。

琳娜近日在節目《單身行不行》中透露，當時曾替女兒聘請一位年輕已婚的畫畫老師，本以為「非常安全」，沒想到某次她在北部工作時，女兒打電話說老師沒出現在教室，「我突然想到，我曾經看過我男朋友的手機，看到她說今天不上課，我們在後山見面。」

琳娜踢爆前男友性愛成癮，花東沿路的檳榔西施都睡過。（資料照，日天昊娛樂提供）琳娜踢爆前男友性愛成癮，花東沿路的檳榔西施都睡過。（資料照，日天昊娛樂提供）

隨後，琳娜直奔宜蘭當場逮個正著，前男友卻冷靜推責說：「是她主動的！」將責任歸咎在小三身上。不過，琳娜坦言村裡早有傳聞前男友開砂石車時，「他在花東沿路的檳榔攤都已經吃過一輪！」不過最令她感到不解的是，小三們的年紀甚至比自己還要年長20歲，讓她相當不甘心。

然而，分手過程更是一場拉鋸戰，前男友曾帶3個小孩苦求復合，琳娜心軟之下陪伴求診心理醫師，這才得知前男友罹患「性愛成癮症」。琳娜一度為愛包容、聖母情節大爆發，直到一次爭吵後，前男友跪著求琳娜動手打他，過程中甚至自搧耳光，她這才終於認清「我已經沒有感覺」，毅然決然結束這段糾纏8年的情感。

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