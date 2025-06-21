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娛樂 電影

等了20年！溫子仁奪回《奪魂鋸》主導權 宣布「親手操刀續集」

〔記者邱奕欽／台北報導〕好萊塢恐怖片經典《奪魂鋸》迎來重大轉折！首集導演溫子仁近日開心宣布，時隔逾20年終於重新拿回《奪魂鋸》的創作主導權，正式宣告「創意性回歸」這個對他別具意義的系列。粉絲激動不已，期待這位鬼才導演再次操刀，為這部經典血腥懸疑片注入新靈魂。

溫子仁宣布奪回《奪魂鋸》版權。（翻攝自IG）溫子仁宣布奪回《奪魂鋸》版權。（翻攝自IG）

溫子仁2004年以低成本驚悚片《奪魂鋸》一戰成名，開啟在好萊塢的傳奇之路，此後《奪魂鋸》系列已推出10集，但他僅參與首集導演工作，之後多以監製身分參與。如今，溫子仁不僅奪回版權，更表示將「以嶄新視角重返這個世界！」語氣既激動又感性，同時也強調將秉持原作精神以「大膽、出人意料」的方式延續這段傳奇。

「對我來說，這將是我自早期以來首次回歸這個系列，意義非凡！」溫子仁感謝製作團隊以及所有陪伴系列走過歲月的粉絲，他動情表示：「沒有你們，就沒有這一切的可能。」新作目前尚未公布檔期或演員卡司，但隨著溫子仁親自回歸操刀消息曝光，全球的《奪魂鋸》影迷也難掩興奮，高呼：「終於等到你！」

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