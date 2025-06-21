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娛樂 最新消息

深情長伴大S！命理師勸阻具俊曄「恐沖煞」 陳鴻：道德綑綁

〔記者邱奕欽／台北報導〕具俊曄痛失摯愛「大S」徐熙媛後，傳出幾乎天天前往金寶山玫瑰園探望妻子墓地，更有消息指出他考慮在金山置產，引發命理師小孟勸阻並聲稱，會「讓大S覺得是自己的錯」，甚至還可能導致沖煞。對此說法，美食作家、主持人陳鴻則無法苟同，他認為過於缺乏同理心「道德綑綁」，主張應給予失親者足夠時間修復。

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具俊曄傳出打算在金山買房，不過S媽則表示沒聽說，同時感慨「他真的很愛熙媛！」然而，命理師小孟以靈性角度認為不妥，不建議置產的理由為易觸動陰陽能量，「會讓大S覺得是自己的錯！」具俊曄也容易沖煞引發身心不適，她勸具俊曄「學會放下，讓大S安心」。

具俊曄（右）傳出欲在金山置產陪伴大S。（翻攝自IG）具俊曄（右）傳出欲在金山置產陪伴大S。（翻攝自IG）

對此，陳鴻轉發相關新聞持不同意見，他希望每個人都能被世界溫柔以待，也強調人在世上「失去至親」是重要的人生課題，需要時間修復。不僅如此，陳鴻認為命理師指出，「對兩人（大S、具俊曄）都不好」的說法是道德綑綁，「有信念，有盼望，愛永遠都會在。」

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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